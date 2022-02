Las banderas del palacio de Buckingham se izaron a media asta el 6 de febrero de 1952. Había muerto el rey Jorge VI “tras una prolongada enfermedad”, como cita la página oficial de la monarquía británica.

En ese momento “la princesa Isabel accedió inmediatamente al trono, convirtiéndose en la reina Isabel II y asumiendo todas las responsabilidades que conllevaba su nuevo título”.

La escena la precisaron en la serie The Crown que cuenta la historia de la corona inglesa: Isabel está en Kenia, de gira por la Commonwealth (Mancomunidad de naciones), en una zona remota y recibe la noticia de la muerte de su padre por parte de su esposo Felipe de Edimburgo. Y no había llevado traje de luto. Tras la noticia, abandonó la gira y la joven princesa regresó a Gran Bretaña convertida reina. No cambió de nombre (como si lo hicieron los anteriores reyes), siguió siendo Isabel.

70 años como monarca

El próximo domingo, si nada extraordinario ocurre, Isabel II comenzará las celebraciones del Jubileo de Platino. En su página oficial confirman que el llamado “Día de la Adhesión” marcó un hecho crucial: “Su Majestad ha reinado durante más tiempo que cualquier otro monarca británico en la historia y se ha convertido en una figura querida en todo el mundo”.

Para el nobiliarista colombo español, Hernán Alejandro Olano García, miembro de la Sociedad de Amigos del Castillo de Windsor, la figura institucional de Isabel II, “tan anacrónica como efectiva”, posee un aura de majestuosidad que la hace la monarca más conocida del mundo y la más tradicional y efectiva de los monarcas existentes.

“Ha vivido diferentes períodos generacionales. Ha conocido durante su reinado a 13 presidentes de Estados Unidos: Desde Dwight D. Eisenhower a Joe Biden” y ha sorteado además todo tipo de cambios, reformas y escándalos (ver imágenes).