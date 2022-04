Justo hace dos años, cuando el Gobierno decretó la cuarentena y el confinamiento por el covid-19, Primo Rojas iba en un taxi rumbo al aeropuerto de Bogotá para tomar un vuelo a Medellín para un par de presentaciones.

Tras ese tiempo de encierro, este fin de semana el comediante regresó a la ciudad para presentar su nueva obra Judith Perpetua o el problema del éxtasis en la mujer, en la que interpreta a una matrona paisa.

“El personaje es una señora muy popular, es la primera vez que vengo a Medellín con un personaje paisa, entonces la expectativa para mí es enorme, de ver cómo es el encuentro entre esta matrona y el público local, porque uno en Bogotá fácilmente puede embolatar a cualquiera diciendo que es paisa, pero en Medellín es diferente, espero que no me linchen, que salga divertido”, comentó Primo Rojas, que suma 37 años con su propuesta de comedia irreverentes en el teatro.

Cuenta que el rol de Judith Perpetua lo construyó a partir de una experiencia que vivió de adolescente en su primera visita a Medellín.

“Nos quedamos en la casa de la abuela de un amigo, una señora extraordinariamente hermosa, ya con sus setenta y cinco años de edad, que hablaba como ciertas señoras paisas, duro y directo, y a mí eso me impresionó muchísimo y eso se me quedó grabado para toda la vida. Cuando estaba haciendo el personaje me acordé de ella y de su desparpajo y me pareció extraordinario”, relata Primo, que sobresale por su cabellera rubia ensortijada, al mejor estilo del Pibe Valderrama.

Dice estar muy tranquilo con su interpretación de señora paisa, porque ya recibió el aval, después de ver al obra, de tres antioqueños de pura cepa: Róbinson Díaz, Carlos Mario Aguirre (del Águila descalza) y el mismo Suso, el paspi.