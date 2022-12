El detonante del hecho fue la tarjeta de invitación a la graduación por parte de la Alcaldía, en la que se lee: “Inclusión es cumplir el sueño a 119 artistas que no habían tenido acceso a la educación y hoy se gradúan gracias a los recursos públicos”.

Sí han estudiado

Explica Germán Carvajal, que estudió Música en San Antonio de Los Baños, Cuba, que muchos de los graduantes ya tienen otras carreras profesionales encima, algunos son economistas o psicólogos, que no se trata de un tema de acceso a la educación.

El detonante de la discusión surgió ante la respuesta, a través de un mensaje de WhatsApp, del secretario Narváez Díaz a Carvajal, por el tema. “La alcaldía te pago tu profesionalización te reconoció tu experiencia, sin el recurso de la Alcaldía no estuvieras el 13 a punto de graduarte. El día 13 de diciembre. Germán, si no es por la profesionalización que pago la alcaldía, no estarías graduandote (SIC)”, se lee en el mensaje que publicó Carvajal en Twitter junto con la invitación.

La respuesta del artista al secretario no se hizo esperar: “Corrección: la pagaron los CIUDADANOS con sus impuestos, incluido yo. Pero entiendo la confusión, han administrado como si lo nuestro fuera de su bolsillo (SIC)”.

En la Profesionalización que comenzó en septiembre de 2020, en plena pandemia, se inscribieron 140 artistas, de los que se van a graduar 119.

Otros artistas que han expresado su malestar por el tema son Iván Zapata, del Teatro Popular de Medellín, y Denis Carvajal, que publicó en redes sociales un artículo titulado ¿Nos mueve la cultura?

“El anuncio de la alcaldía muestra que la administración actual no tenía conocimiento del objeto real del programa y lo hace ver como una obra de beneficencia y no un programa público estructurado e institucional”, se lee en el texto de Denis Carvajal.