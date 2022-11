El cantautor y guitarrista Pablo Paulo Milanés Arias, más conocido como Pablo Milanés, falleció en Madrid en la madrugada de este martes a sus 79 años, acompañado por Nancy Pérez, la quinta de cinco mujeres que amó a lo largo de su vida. El adiós a uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana —junto con Silvio Rodríguez y Noel Nicola— le ha dado la vuelta al mundo.

El artista cubano tenía un cáncer que afectaba su sistema inmunológico y a pesar de los tratamientos que fue a hacerse a Madrid desde 2017, no logró vencer la enfermedad. Se fue, pero deja un legado de cerca de 60 discos que le dieron un lugar universal en la música iberoamericana con canciones como “Yolanda”, “El breve espacio en que no estás”, “El amor de mi vida” y “Si ella me faltara”.