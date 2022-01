No llegar pronto a ningún acuerdo es la marca de fábrica de la gestión de Álvaro Narváez Díaz al frente de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Los papeles se le escapan de las manos.

Esto quedó claro el miércoles 19 de enero, 6:40 pm, en la Biblioteca Pública Piloto. Apenas soltó el micrófono las quejas y dudas de la audiencia transformaron la tertulia en un cuadrilátero. Resultó inútil la media hora de charla sobre el futuro de las inversiones, los proyectos y las cifras. El moderador propuso limitar a dos minutos las intervenciones. Sirvió de poco: las críticas rompieron los diques. El evento, pensado para limar asperezas, terminó sin resultados ni pactos. Quizá se trata de un talón de Aquiles de la secretaría o, por el contrario, revela una fisura en el tejido cultural de la ciudad.

Muchos de los anuncios de Narváez Díaz en redes sociales o ante los micrófonos de la prensa se van por las ramas de la retórica oficialista. Habla de mejorar las cosas, pero no precisa los detalles. El caso más reciente de ello –pero no el único– es el cambio del nombre del programa Formación de Públicos: sin ofrecer datos concretos habló de hallazgos que lo ponían en jaque. A pesar de las reuniones, los directivos de las instituciones involucradas –museos y teatros de trayectoria– no saben a ciencia cierta de qué va el asunto. Al menos eso se colige de la carta abierta del 20 de enero suscrita por todos luego de tres sesiones de tratar el tema.

A diferencia de Luis Fernando Velázquez –director de Carantoña–, quien no duda en esgrimir contra Narváez Díaz el epíteto de corrupto por aceptar, según él, un empleo para el que no está preparado, la mayor parte del sector considera que cuenta con las necesarias competencias profesionales y de experiencia. A principios de la década del 2000, Narváez Díaz estudió Arte dramático en la Universidad de Antioquia, donde también obtuvo una especialización y ejerció la docencia por nueve o seis años –el primer dato proviene de Linkedin; el segundo, de Función Pública–. La profesora de planta Luz Dary Alzate conserva un buen recuerdo del paso de Narváez Díaz por sus cursos Otras poéticas teatrales y Puesta en escena. Lo rememora con el traje del Quijote y provisto de un caballito de palo en un recorrido por lugares emblemáticos: el metro y el Palacio de la Cultura, en el Parque Berrio.

Publicidad

Muy temprano, Narváez Díaz demostró destrezas de gestor teatral: en mayo de 2005 fundó De Ambulantes para trabajar en teatro corporativo: le vendía a las empresas funciones y sketches. La primera sede –un apartamento– se abrió cerca al Parque del Periodista, cuenta Héctor David Gómez, amigo de Narváez Díaz desde los tiempos de la UdeA. Además, realizó montajes dramatúrgicos con contenido social: llevar a las tablas en 2007 Tribuna Capuleto –una reescritura de Romeo y Julieta, en clave futbolera– le granjeó el respeto del público y de los colegas. El texto es de Álvaro Sierra, muerto en 2008.