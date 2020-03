· Exhibe archivos de la Sala Antioquia, el archivo fotográfico y el centro de documentación del Departamento Administrativo de Planeación.

· En total el archivo tiene más de 2.000 revistas, 734 mapas y planos, 2.600 catálogos de arte, 2.000 estampillas, 7.200 discos de vinilos, y millones de fotogramas originales y fondos personales con más de 7.000 libros.

· La sala estará abierta de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. con visitas guiadas a las 10:00 a.m. Los sábados el horario es de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. con guías a las 11:00 a.m. Entrada libre.