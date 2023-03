Paramore cantó 18 de sus himnos en el Movistar Arena y prometió volver a Colombia

Los 12 años de espera de los fanáticos terminaron a las 9 de la noche del martes, en un Movistar Arena con lleno total, y en medio de gritos de bienvenida de la fanaticada cuando los artistas estadounidenses abrieron su concierto con You First, de su álbum de 2023 This Is Why.

El club de fans tenía un plan: que todos los asistentes cantaran el coro de Last Hope, un himno acústico de Paramore, esperando que Hayley recitara esa canción a capela, pero los saltos en el repertorio hicieron que ese momento se perdiera en el cronograma, pues los fanáticos se habían organizado para hacer esa “movida” del público después de Scooby’s in the Back de Half Noise, una melodía que nunca llegó.

Decode, la canción que fue la banda sonora de la película Crepúsculo, y Still Into You no habían sido incluidas en el concierto del fin de semana en Brasil y, repentinamente, sí fueron tocadas en Bogotá. Tal vez por eso los gritos de los fanáticos al final de Decode terminaron siendo una ola que abrazó todo el recinto.

Al final, antes de que interpretaran This Is Why (la última canción de la noche) desde todas las tribunas la gente gritaba “Last Hope, Last Hope”, pero la banda no escuchó ese llamado, tampoco oyó a los 14.000 asistentes coreando el “ba-da-ba, ba-da-ba-ba-da” de Brick by Boring Brick que estaba aclamando el público, dos canciones que quedaron pendientes.

Sin embargo, sí leyeron los comentarios de quienes pedían que interpretaran One Of Those (Crazy Girls) que hace parte de su álbum “Paramore” de 2013 y había estado en pocas presentaciones de su historia. Es una canción que no tiene video y que solo quienes han estudiado en detalle su discografía conocen.

El más reciente sencillo Running Out Of Time, además de los himnos That’s What You Get, Misery Business y Ain’t It Fun quedaron en el repertorio de 18 canciones que se escucharon en la Arena durante una hora con 45 minutos.

Mientras en El Campín se jugaba un partido América versus Santa Fe que terminó con la derrota de los diablos rojos, a unos cuantos metros en el Movistar se conmemoraban las memorias del rock con toques de punk de la década del 2000.