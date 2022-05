“Nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras”, dijo la modelo británica Kate Moss en el juicio del año que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard. En una videollamada, Moss brindó un testimonio que beneficia la causa del actor de Piratas del Caribe al negar un hecho de violencia supuestamente ocurrido en los noventa.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Estaba lloviendo y cuando salí me caí por las escaleras. Me lastimé la espalda. Y grité porque no sabía lo que había pasado y tenía dolor”, respondió Moss a la pregunta de uno de los abogados de Depp.

Fue la propia Heard quien dio pie para la participación de Moss en el juicio. Al describir un altercado entre Depp y su hermana dijo que le “recordó“ a un rumor por el que supuestamente el actor empujó por las escaleras a Moss. La modelo y el actor sostuvieron una relación sentimental de 1994 a 1998.

Moss fue contundente al decir que Johnny Depp no la empujó por las escaleras. La recta final del juicio comenzará el 27 de mayo, según disposiciones del tribunal.