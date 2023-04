Los músicos que le cantan a los enfermos en la Clínica Las Américas

Los pacientes son agradecidos, agrega, y saca de su billetera una servilleta que un niño usó para hacerle una carta: “Hoy estoy muy feliz porque pusieron música. No es mi tipo pero me gusta porque escuchar música es muy importante en la vida (...) es algo parecido a un sentimiento, una forma de vivir”.

Ellos suelen frecuentar algunos pacientes, con los que comienzan a acercarse: “Solía ir donde un paciente que llevaba aproximadamente un mes en la clínica y procuraba visitarlo una vez por semana. Llegaba y le preguntaba qué quería escuchar y me decía que ya conocía lo que a él le gustaba. Otra vez hubo un señor que me pidió que le cantara a él y a su esposa por sus 50 años de casados”, recuerda Anderson.

María José dice que ellos tienen distintos métodos para cada tipo de pacientes: “Las canciones deben ser pensadas para cada uno de ellos, porque no todas tienen los mismos efectos. Por ejemplo, para las UCI tratamos de que sean progresiones de acordes relajantes, que generen un efecto de tranquilidad y sean sonidos suaves, porque en la otra habitación puede haber una persona que se sienta muy mal y no quiera escuchar”.

Anderson recuerda un caso de un paciente inconsciente que su hija grabó tarareando una canción que él estaba cantando en el corredor: “Se me acercó, me mostró el video y me dijo que este era mi mayor regalo”.

Con los niños más grandes, María José y Anderson y las trabajadoras sociales hacen talleres musicales y otras actividades. Una vez, una madre se le acercó y le agradeció: “La mamá de un niño de cuatro años me agradecía porque hace más de 4 meses el hijo —paciente oncológico— no estaba en un ambiente de recreo. No jugaba con otros niños ni sonreía, no tenía ganas de nada”, cuenta la música.

Marta Cecilia Montoya, coordinadora de experiencia del usuario en la Clínica Las Américas, dice que este servicio de musicoterapia está desde hace un poco más de 10 años.

Se inició en el Laboratorio de muestras para acompañar a los pacientes, pero poco a poco se fue expandiendo y los practicantes de música de la Universidad Eafit ahora ya tocan en todo el hospital. Ahí donde cualquiera lo necesite y acepte su compañía.

Cada seis meses hay nuevos músicos y la labor continúa. En algún momento esperan tener un grupo de músicos fijo porque la respuesta de los pacientes ha sido buena y no solo para ellos, también para los empleados del hospital, para los acompañantes. Para todos.

“Esto es un concierto permanente. Nosotros trabajamos y ellos tocan el piano, cantan. La música es terapia. Desde la Clínica Las Américas queremos sumar y transformar la sociedad con cada nota, cada canto y cada esfuerzo”.

En la clínica también tienen mascotas con las que los pacientes pueden interactuar. Todo un programa de experiencias para los pacientes y los cuidadores que están atravesando un momento difícil.

***

—¿Han tenido experiencias cercanas a la muerte y a la enfermedad?

—Mi hermana sufrió de cáncer a los tres años y fue tratada aquí en la Clínica Las Américas. Me puse a pensar en ella sola en su habitación y no quería eso para los demás niños. Me gusta poder acompañarlos así como me hubiera gustado poder acompañarla a ella —dice María José.

—Yo siempre recuerdo a mi abuela que hace como tres años estuvo en una UCI. Cada vez que voy a cantar allá, me acuerdo mucho de ella. De hecho, había una paciente que se parecía demasiado a ella y me daba abrazos, me decía que me quería mucho. Me recordó a ella —dice Anderson.

—¿Creen que la música tiene un poder de sanación?

—Yo creo que sí. Pasan un rato ameno y dejan de pensar en los problemas internos que tienen, se relajan un poquito —dice Anderson.

—Es muy teso cuando uno hace música ver el impacto que tiene en el otro y la conexión que se produce, aunque sea efímera, es superpoderosa. Las emociones que se comparten, lo que uno genera en el otro (pacientes y familiares). Hay cierta vulnerabilidad —concluye María José.