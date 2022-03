“Para esta final aprovecho cada momento, antes estuve en Chile y por ejemplo allí me puse a rapear con los representantes de este país, para poder estar entrenado y con ritmo para llegar a a la final con toda”.

Camilo, le dicen sus amigos y quienes lo conocen. Para los que lo siguen como referente del freestyle es Valles-T. Y en su casa es Juan Camilo Ballesteros, “Juan Camilo, completo, me dice mi mamá”.

Digna representación

Para Valles-T el objetivo de esta final es mostrar el rap colombiano, “rapear como lo hago en las plazas de mi barrio, con esa tranquilidad de la calle”.

Este formato, cuenta Camilo, le gusta mucho porque trae lo que el considera las raíces del freestyle y más allá de dejar su nombre en alto es que se sienta su participación. “Que digan que cuando Valles-T estuvo en Combate Freestyle fue una locura, gane o no gane. Que al menos sientan esa vibra de que me comí el formato, eso quiero”.

Los competidores representan lo mejor de sus países: Klan, Replik, Mecha, MP, GSony y Larrix, de Argentina; Acertijo, Basek, Drose, Metalingüística y Rodamiento, de Chile; Stick, de Perú, y Rapder, de México.

“Será genial encontrarme con legendarios como Replik que tiene un estilo muy diferente y que si no me concentro podría bajarme la onda o ponerme a dialogar con él en el escenario, porque él lo hace cuando está rapeando, pero me gustaría por su vibra tan original tener una batalla contra él”.

Otro con quien le gustaría competir directamente es con Klan, porque tiene la energía muy alta y si se le pone de tú a tú podría salir algo explosivo. También con GSony por el flow: “Voy con ganas de todo un poquito, menos de hacerlo mal”, confiesa.