Los personajes de Euphoria escuchan Selena

La música es uno de los detalles más cuidados de la serie de HBO Euphoria, no solo hace parte de algunos de los segmentos conceptuales, sino que también ambienta la construcción de los personajes. En el episodio 3, “Ruminations: Big and Little Bullys”, se escucharon clásicos americanos como Bobby Darin y Jo Stafford, pero rockeros de los noventa como INXS, Depeche Mode y Roxette, y hasta Selena, Westside Connection y Lana Del Rey.

Ellise Shafer de la revista Variety, afirma que la mezcla de temas en la serie, entre drama adolescente y policiaco, permite que haya una variedad de géneros que acompañen el cóctel. Varios de los episodios de la serie tienen nombres de canciones, y además la música ambiental está a cargo del cantante y compositor británico Labrinth, que escribió la canción de Beyoncé para El Rey León.

Además de contar con grandes nombres asesorándolo en el tema, el creador de la serie, Sam Levinson, también tiene una visión muy propia. En uno de los videos de detrás de cámaras de la primera temporada cuenta que mientras escribía, escuchaba Danny Elfman, YEEZUS y gospel, lo que se hizo evidente en el episodio final de la primera temporada.