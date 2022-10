Con el mismo espíritu de disfrutar la música dance al aire libre, que lleva el Ultra Music Festival cada año, hoy en Llanogrande será el Road to Ultra para bailar los set de los djs Afrojack, Snake, KSHMR y Nicky Romero, entre otros, con un montaje que promete traer la última tecnología en luces y sonido.

El formato Road to Ultra es una forma de llevar el espíritu del iconico Ultra a otras partes del mundo. También se hace en Taiwán, Croacia, Japón y Corea. La gira está aprovechando la apertura de los escenarios en todo el mundo y la popularidad permanente del género, con artistas internacionales que hace más de tres años que no hacían paradas en Sudamérica.

La música electrónica es uno de los géneros que tiene público fijo en el Valle de Aburrá, por encima de las tendencias o las fluctuaciones del mercado. Fueron los primeros en volver a la presencialidad y el calendario de los djs internacionales no para en la región, ya sea para tocar en los clubes especializados o en eventos como el Road to Ultra. Es un público que viene “una cultura”, como lo explica el holandés Nicky Romero, uno de los artistas principales del Road to Ultra, en entrevista.

No es su primera vez en el país, ¿que recuerdos tiene de sus visitas anteriores?

“Tengo algunos recuerdos sobre Colombia, una de las primeras veces que estuve fue en Cartagena y llevé a mi familia conmigo. Me quemé, realmente fuerte, tanto que literalmente todavía lo tengo impreso en mi cuerpo, un recuerdo que se quedó conmigo.

Pero lo que realmente me gustó fue que la gente allí es muy cariñosa y esa fue mi primera impresión, estaban muy preocupados por mí, los colombianos siempre están listos para compartir, realmente cuidan a todos los que los rodean y eso es algo hermoso, que se quedó conmigo para el resto de la vida, ese es el primer recuerdo.

Realmente disfruté mi presentación aquella ocasión, el publico tuvo una gran energía, y estoy superemocionado de regresar cuatro o cinco años después. Me acuerdo que publiqué una foto en las redes sociales, diciendo ‘Estoy disfrutando Colombia’, esa imagen tiene más de 400.000 likes en mi Instagram, solo por eso. Esos son mis recuerdos”.