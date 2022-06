El 11 de junio de 1992 murió Rafael José Orozco Maestre, el inolvidable intérprete de El Binomio de Oro. Pasados treinta años de su desaparición, su música le mantiene vivo.

Rafael Orozco nació el 24 de marzo de 1954, en Becerril, Cesar, hijo de gente humilde y trabajadora. Se inició en 1975 en el mundo de la música, con Emilio Oviedo, conocido con el apodo de “El Comandante”, con quien grabó dos producciones, destacándose el tema “Cariñito de mi vida“, del entonces novel compositor Diomedes Díaz. Posteriormente se unió al acordeonero Israel Romero. De esa unión surgió el Binomio de Oro.

Este grupo llevó el vallenato a posicionarse en otras esferas, tanto en lo musical como en la parte administrativa de las agrupaciones.

Rafael Orozco no solo reflejó el temperamento, la conducta o el modo de ser del hombre costeño, sino que además fue su arquetipo, el modelo, el ídolo de juventudes, el prototipo de hombre y la revolución en el canto vallenato. No era el hombre maduro, de sombrero y abarcas que junto a un compañero en el acordeón transmitía una imagen bastante folclórica. Era el muchacho apuesto, simpático y arrasador. Era quien interpretaba los temas que llegaban no sólo a la “ Provincia”, sino que se esparcían por todo el país con mensajes diferentes, más universales, núcleo de romances, amores perfectos, traiciones o experiencias que llegaban a inmiscuir al público nacional.