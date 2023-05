Una tarde con Pablo López, la joya de la música española que quiere cantar en Colombia

El lugar, con capacidad para 1.180 personas, está abarrotado, hizo sold out varias semanas antes del show incluido en una gira que lo ha hecho recorrer varias ciudades de Centroamérica (en México, Costa Rica y Guatemala). Colombia está entre sus planes de visita, y más después de la “probadita” que tuvo abriéndole a Juanes su concierto en el Movistar Arena a comienzos de 2022.

Ese día hubo mucha ansiedad, era abrirle un show a Juanes, su amigo, saber que la gente no lo había ido a ver a él y pensar, “y si no les gusta, y si no me atienden, era volver a ese punto que he vivido tanto, que fue cantar en los bares y tener que llamar la atención”, pero hizo lo suyo, sentarse al piano y cantar un par de canciones con el alma, “parecía que era un concierto mío. La gente me cantó las canciones, me aplaudió, y yo me pregunté: ¿Por qué no había venido aquí antes? Fue un golpe de energía, me fui al hotel con una sonrisa que aún tengo, así que estoy deseando volver a Bogotá, Medellín, a todas las ciudades”.