Siete discos que evidencian el legado de Ozzy Osbourne

El mejor homenaje que se puede hacer a una estrella fallecida es recordar su música y con Ozzy Osbourne hay, realmente, mucho que evocar. Tras la confirmación de su muerte, la cifra que entregó recientemente Spotify, que en julio de este año sus canciones acumulan más de 3.800 millones de reproducciones en la plataforma, seguro aumentará notoriamente. Lea también: Back to the Beginning: dónde ver y cómo fue el último concierto de Ozzy Osbourne con Black Sabbath Según la plataforma, su tema más escuchado es Crazy Train, escrita por el mismo Ozzy Osbourne, con Randy Rhoads y Bob Daisley y que está incluida en el disco de 1980 Blizzard of Ozz. Esa canción supera los 242 millones de reproducciones. Este es un recuento de siete discos para escuchar de principio a fin, según las reseñas de la revista Billboard, British GQ y otros expertos en la música de El príncipe de las tinieblas.

1. Black Sabbath - Vol.4 - disco de 1972

Este disco, contó el mismo Ozzy en años anteriores, se grabó en la decadencia total. Los músicos llegaron al límite con su adicción a las drogas, pero fue un disco que los hizo explorar otros sonidos. Fue el cuarto disco de estudio del grupo y según la revista Billboard, estuvo 31 semanas en la lista y marcó el cuarto esfuerzo del grupo en entrar al top 40 en menos de dos años, desde su debut homónimo de 1970.

2. Black Sabbath - Master of Reality - álbum de 1971

Fue el disco que los hizo alcanzar por primera vez el top 10 de la revista Billboard en 1971 y luego subió hasta el puesto No. 8. Este fue el tercer trabajo discográfico de Black Sabbath y les dio un sonido pesado, “enorme”, dijo British GQ. Es un álbum que ya demostraba la seguridad de un grupo que demostraba que el éxito no le eran ajeno y que no fue cuestión de suerte.

3. Ozzy Osbourne - Blizzard of Ozz (1980)

Compartimos la edición masterizada que sacó Ozzy de nuevo para celebrar los 40 años de este disco que fue su debut como solista tras su expulsión de Black Sabbath. Este disco recibió el impulso de Sharon, su esposa y trae la canción más reproducida en Spotify, Crazy Train. La revista Billboard cuenta que aunque este disco no llegó a entrar en el top 20 del Billboard 200 semanal, “el debut en solitario de Osbourne pasó un total de 107 semanas en la lista, la mayor cantidad de cualquier álbum de Osbourne o Black Sabbath”.

4. Ozzy Osbourne - Diary of a Madman - disco de 1981

Se destaca en este trabajo la guitarra y virtuosismo de Randy Rhoads, justo antes de su trágica muerte un año después. Fue el segundo álbum de estudio en solitario de Osbourne y el primero en alcanzar el top 20 del Billboard 200, alcanzando el No. 16 y permaneciendo 75 semanas en total en la lista. “El álbum incluye el éxito radial Flying High Again, que alcanzó el No. 2 en la lista Mainstream Rock Airplay”, dijo la revista.

5. Paranoid, Black Sabbath - 1970

Este fue el segundo álbum de estudio de la banda y en Billboard alcanzó el No. 12 y “lanzó los dos únicos éxitos del grupo en la lista Billboard Hot 100: la canción homónima del disco (que alcanzó el No. 61 en diciembre de 1970) e Iron Man (No. 52 en marzo de 1972)”. Para muchos listados es la obra maestra de Black Sabbath con canciones como War Pigs, Hand of Doom, Iron Man y la famosa Paranoid, de la que se dice es una de las mejores canciones del heavy metal en la historia del género.

6. Ozzy Osbourne - The Ultimate Sin - álbum de 1986

Este es uno de los discos como solista más éxitosos de Ozzy. “El álbum alcanzó el No. 6 en Billbaord en abril de 1986 y permaneció 13 semanas en el top 20, la mayor cantidad para cualquier álbum de Osbourne o Sabbath”. Trajo canciones como Shot In the Dark, “la primera entrada de Osbourne en solitario en la lista Hot 100, alcanzando el No. 68 en abril de 1986. También alcanzó el No. 10 en la lista Mainstream Rock Airplay”.

7. Black Sabbath - Black Sabbath - álbum de 1970