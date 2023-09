Ninguna amenaza es menor ni ninguna medida parece ser suficiente, pues no es la primera vez que en México, narcotraficantes amenazan y cumplen , asesinando reconocidos artistas de esta música popular. Los casos más recordados son los de Valentín Elizalde y Chalino Sánchez.

Un día antes, el 15 de mayo, Chalino cantó en Sinaloa, y al parecer, en medio de la presentación, recibió una nota donde lo amenazaban de muerte . A pesar de eso, Chalino terminó el concierto. A la salida del lugar fue interceptado por un convoy de camionetas con personas armadas que se hicieron pasar como policías y pidieron a Chalino acompañarlos para hablar con un comandante. Él aceptó y no se volvió a saber nada de él hasta el otro día, cuando los campesinos encontraron su cuerpo.

Entre los rumores, se dice que su muerte tuvo que ver con la primera canción que cantó esa madrugada: “A mis enemigos”. Del tema, que además era uno de los favoritos de sus seguidores, se dice que esconde entre sus versos un mensaje de Joaquín “El Chapo” Guzmán hacia sus contrincantes, Los Zetas.

“Siguen ladrando los perros/Señal que voy avanzando/Así lo dice el refrán/Para aquellos que andan hablando/De la gente que trabaja/Y que no andan vacilando/Al que no le vino el saco/Pídalo a su medida/Conmigo no andan jugando/¿Pa qué se arriesgan la vida?”, dice la canción.