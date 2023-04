40 años de la orquesta que nació en un garaje y es símbolo de Medellín

El arquitecto y escenógrafo Pablo Castillo fue el encargado de recrear el lugar. La casa ya no existe tal y como estaba en esa época. Alberto Correa se la vendió a un amigo haitiano que le hizo algunas remodelaciones. Castillo trabaja en una rama de la arquitectura que reconstruye espacios desaparecidos, “y a partir de algunas fotografías reconstruí un poco ese lugar representativo para esta orquesta que tuvo sus primeros días allí. Valía la pena reconstruirlo”.

Al escenario llegará luego el actual director David Greilsammer para interpretar con la orquesta la Sinfonía N.9 de Beethoven. Así como la de Mozart es importante en la historia de la Filarmed, también lo es la de Beethoven y ambas las han tocado muchas veces. “Son piezas que representaran la historia de esta orquesta”, dice Greilsammer, quien añade que son dos de los más grandes compositores que hacen parte de las creaciones musicales más importantes, históricamente hablando.

“Para mí es muy emotivo ser parte de esta celebración y estar en el escenario con el gran maestro Correa. Gracias a él tenemos esta orquesta, él es el corazón y le debemos mucho agradecimiento”.

Correa está feliz de compartir este escenario con el israelí y se devuelve en el tiempo para recordar los más de 3.000 conciertos que hizo dirigiendo Filarmed por 31 años.

“Es maravilloso el auge de músicos y de directores en la ciudad que hacen que la orquesta haya crecido hasta llegar a límites insospechados, si no es la más importante de Colombia, está entre las primeras del país. Filarmed siempre fue innovadora, fuimos de los primeros que hizo rock sinfónico con Queen, The Beatles, Phil Collins y obras corales sinfónicas. Me enorgullezco al saber que todos los músicos hoy tienen pregrado y la mayoría maestrías y doctorados en música, eso levanta el nivel artístico a unas alturas increíbles”.

Eso lo destaca hoy Grielsammer, quien considera que el nivel tan alto de los músicos de Medellín es algo que solo ha evidenciado aquí gracias a que ellos no solo se dedican a la Filarmónica sino que amplían su repertorio y se mueven en varios géneros.

“Los músicos de aquí se interesan mucho en otros tipos de música, por ejemplo, a veces terminamos un ensayo de obras de Beethoven y luego en la noche voy a un club de salsa y veo a nuestros músicos tocar su instrumento allí, eso es increíble, y tal vez uno de los únicos lugares en el mundo en el que puedes tener esta experiencia. Eso es increíble”.