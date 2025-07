Es muy probable que usted no conozca esta canción como uno de los clásicos de la música estadounidense, ya que esta se lanzó en 1962. Pero seguro la conoce hoy por cuenta de TikTok, sí Pretty Little Baby se volvió una canción Tiktokera, ha acompañado a más de 17 millones de videos y lleva 27.000 millones de vistas en la aplicación, según cifras de la misma, a junio de este año.

Le puede interesar: ¿Es El último baile la gira más exitosa del vallenato? La interprete de ese tema es Connie Francis, toda una leyenda de la música pop en Estados Unidos y la primera mujer en alcanzar el número 1 en la lista Billboard Hot 100.

Connie Francis falleció este jueves a sus 87 años, según lo confirmó Ron Roberts, amigo de la artista y presidente de su casa disquera, Concetta Records. “Con gran pesar y profunda tristeza les informo del fallecimiento de mi querida amiga Connie Francis. Sé que Connie aprobaría que sus fans fueran de los primeros en enterarse de esta triste noticia. Más detalles próximamente”, escribió. Hace varias semanas varios medios habían informado que Francis se encontraba hospitalizada debido a “dolores extremos”, y la misma cantante comenzó a publicar en su cuenta de Facebook cómo iba.

“Como muchos de ustedes ya se habrán enterado estoy de nuevo en el hospital, donde me han estado haciendo pruebas y chequeos para determinar la(s) causa(s) del dolor extremo que he estado sintiendo (...) Les agradezco sus numerosos mensajes de pronta recuperación. Me esforzaré por mantenerlos informados”, anotó.

¿Quién era Connie Francis?

FOTO: Getty

Si hay que hablar de una artista popular en los años 50 y principios de los 60, esa fue Connie Francis. La mayoría de sus canciones llegaron al top 10 en su país, melodías como My Heart Has A Mind Of Its Own, Where the Boys Are, Who’s Sorry Now?’ y Don’t Break The Heart That Loves You.

Pero definitivamente la canción que logró su número uno en Billboard y que la convirtió en la primera mujer en llegar a la cima fue Everybody’s Somebody’s Fool, en 1969, y no fue la única. Luego llegarían dos números uno más: My Heart Has A Mind Of Its Own y Don’t Break The Heart That Loves You. Puede leer: La vida y obra del maestro Carlos Vieco está en Eafit

¿Quién fue Connie Francis y por qué su música marcó una época?

Su nombre de pila era Concetta Franconero y desde los 4 años comenzó a participar en concursos de talento en varios programas de televisión. En 1955 firmó su primer contrato discográfico. Y aunque sus inicios no fueron tan exitosos, fue su padre quien insistió en que regrabara una canción de 1923. Ella accedió, a regañadientes, y Who’s Sorry Now?’ disparó su fama. Francis fue conocida en el mundo entero gracias a que sus canciones fueron grabadas en diferentes idiomas y terminó vendiendo cerca de 200 millones de discos. La cantante se mostró feliz hace varios meses luego de que su canción Pretty Little Baby fuera un éxito en TikTok. “Estoy atónita y emocionada por el gran revuelo que mi grabación de Pretty Little Baby de 1962 está causando en todo el mundo. Pensar que una canción que grabé hace 63 años esté cautivando a nuevas generaciones de público es realmente abrumador para mí. Gracias TikTok”, escribió.

No todo fue color de rosa para Connie Francis