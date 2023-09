Si hay algo que siempre ha cautivado a los integrantes de Morat son las canciones de The Beatles y aunque cuando ellos nacieron la banda ya estaba desintegrada, Juan Pablo Isaza, Villa (Juan Pablo Villamil) y Simón y Martín Vargas siempre escucharon las melodías del cuarteto de Liverpool, desde que eran muy pequeños.

Por eso y como adelanto de lo que se viene para esta banda colombiana, Morat presenta su nuevo sencillo Feo, inspirado en las canciones de The Beatles. Feo es una composición de Isaza y Villamil junto a Andrés Torres y Mauricio Rengifo. quienes trabajaron en la producción.

“Nos sentimos realmente inspirados por The Beatles... Nos encanta el hecho de que no todas las canciones de los Beatles sean súper serias”, comenta Isaza. “No todo tiene que ser súper dramático, y queríamos que Feo fuera muy sencillo. Empezó como una broma, en plan ‘¡Soy tan feo que no quieres hacerme caso!”, explicaron desde Morat.