María Nelfi ganó La Voz Senior, y eso que pensó no participar

María Nelfi Duque Díaz, ganadora de la primera temporada de La Voz Senior, dice que no cantó en el vientre de su mamá porque nadie la asustó, pero que de resto ha cantado siempre. Su papá era guitarrista y cantante, y su mamá cantante, así que desde niña ha habido música en sus días, es decir, desde hace 72 años. “Todo en la vida tiene música, hasta el dolor”.

Ya lo cantó el lunes en la final del concurso para mayores de 60 años: Soy fácil de olvidar y lo has comprobado. Tarde, de Juan Gabriel, fue el tema que eligió y con el que se quedó con los aplausos y los votos de los televidentes. “Es bonito, y cuando yo tengo una tristeza, busco una canción que me sirva para ella. Ya es tarde, nunca es tarde. La otra que canté fue Llorona, esa me da mucho sentimiento porque me la enseñó mi padre. Él me decía que cada canción tiene una historia”.

Ayer todavía pensaba que era un sueño. Cuando un compañero del trabajo le propuso que se presentara ella dijo que no, que qué iba a pasar, le respondió, si ella toda la vida ha sido empírica, sin teoría, “eso me sacan corriendo”. Solo que el compañero insistió, se inscribió, ella enumeró los defectos, luego la llamaron, le hicieron pruebas, participó y aún no despierta: “Ganar, ¡con 72 años!”. Agradece a Dios y a la Virgen de Guadalupe.