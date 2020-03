Margarita Siempre Viva y La Banda del Bisonte hicieron de sus discos un refugio perfecto

Les gustó que hacia afuera ese tipo de experiencias dieran la idea de que realmente no hay fronteras para los géneros, “ queríamos que fuera simplemente música y demostrar que no tenemos miedo de fallar . Por eso lo hacemos”, cierra Cristiano.

El refugio de cinco bisontes

Desde una terraza en Niquitao, brotan los sonidos de La Banda del Bisonte tres veces por semana. Ya los vecinos se acostumbraron porque han pasado más de diez años en los que el grupo ha usado ese espacio como ensayadero. Nunca les han echado a la policía y ya han llegado a acuerdos frente a esos horarios en los que es preferible que toquen.

“Después de tanto persistir en un sueño, a la final se llega a una negociación”, dice Jerónimo Betancur y sí, ahora los vecinos les comentan sus percepciones sobre los videos musicales de la banda y les preguntan acerca de las fechas de sus próximos conciertos.

El trabajo de La Banda del Bisonte data de tiempo atrás, entre música, letras y tertulias literarias que nacieron de la convivencia hermanada entre Jerónimo y Daniel Betancur y Miguel Ángel Spitaletta.

Siendo niños, los tres emprendieron su camino en la música en 2006 y en 2014 lo hicieron más oficial, bautizando su esfuerzo y su ímpetu creativo. Por allí se mezclaron tertulias acerca de lo que Tomás Carrasquilla y Gonzalo Arango dejaron escrito y poco a poco también nació su necesidad por narrar la ciudad.

A esos tres primeros bisontes se sumaron Simón Ramírez Acosta y Otto Díaz, quienes eran admiradores del trabajo del grupo y ahora son dos hermanos más en esa manada.

En marzo de 2019 estaban presentando Memorias, su primer álbum. Ahora llegan con un nuevo trabajo, El Escondite de los Que Nada Tienen, un EP de cinco canciones que fue producido por el británico Danton Supple, quien ha trabajado con Coldplay, The Cure y U2.

El disco gira en torno al concepto de un lugar propio, un escondite. “Ese último rincón donde nos sentimos más tranquilos y libres desde la misma creación de la música”, expresa Miguel Ángel Spitaletta. “El lugar donde nos sentimos intocables”, añade Simón Ramírez, guitarrista.

Les gustaría que sus canciones acojan a quienes las escuchan, pues allí es donde pueden converger en libertad la melancolía, la alegría, el llanto y lo que necesite fluir.

“Cuando uno piensa en escondite se remite a un lugar ajeno a esos juicios de valor. Es decir, no entender las emociones como buenas o como malas, sino distintas gradaciones de las emociones mismas”, añade Daniel Betancur.

Aunque Otto Díaz no hacía parte de la agrupación cuando se armó el disco, no paró de seguir la carrera de La Banda del Bisonte. “En el EP se siente el trajín de haber tocado”, señala. “Se siente un poco más la madurez. No son letras ni música pretensiosa, me parece que son puntuales y tratan de no emular lo que ya se hizo pero sí de usar referencias de lo que ya se ha hecho”.

La última canción que se aloja allí es instrumental y la titularon: Cómo se preparan los sueños. Es la primera que sacan sin una voz que materialice lo que quieren comunicar.

“Se viene trabajando desde hace 10 años”, explica Jerónimo. La tenían guardada desde hace tiempo, un tío de los Betancur los animó a que la sacaran. En la versión resultante la improvisación jugó una buena parte.

Para ellos, grabarla fue un instante único, casi mágico. “Fue un momento donde cada uno de nosotros estuvo casi completamente desinhibido”, recuerda Daniel. Fue el último día de grabación y terminó siendo una exploración de esa felicidad de concluir el proceso de El Escondite.

Los sueños los siguen construyendo así, de a cinco. Con paciencia, esfuerzo e ideas compartidas. La presentación oficial de la producción será este sábado, también en Sala Bombay. Contará con la participación de Hipsum y Árbol de Ojos. Invitados a escuchar, resguardarse y apoyar.