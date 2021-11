Vuelven los cuatro fantásticos: John, Ringo, Paul y George llegan a la pantalla con material nunca antes visto. Disney+ le apuesta a un documental que lo tiene todo para ser un éxito de público y crítica. La receta incluye música, un director reconocido e imágenes inéditas.

The Beatles: Get Back, dirigido por Peter Jackson, el realizador de la trilogía “El Señor de los Anillos”, muestra un momento clave en la historia de The Beatles: la grabación de “Let It Be”, álbum lanzado poco antes de la salida oficial de Paul McCartney del grupo. Es decir, registra las últimas sesiones en la que los Beatles fueron los Beatles.

El documental estará disponible el 25 de noviembre en la plataforma streaming.