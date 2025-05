Lo mismo de siempre: el nuevo álbum de Mora y el regreso de C. Tangana a la música

El artista puertorriqueño Mora estrenó su nuevo álbum, Lo mismo de siempre. Luego de dos años sin lanzar un nuevo trabajo discográfico, el cantante del género urbano sorprendió a sus seguidores con su quinto disco.

El lanzamiento causó sorpresa debido a la manera en como Mora –cuyo nombre real es Gabriel Armando Mora Quintero– anunció el álbum. El 18 de mayo publicó en sus historias de Instagram un enlace para que sus fanáticos se registraran y pudieran escuchar el disco en exclusiva. Luego, el estreno se hizo oficial y desde entonces está disponible en todas las plataformas de streaming.

Lo mismo de siempre está conformado por 17 canciones. El nombre es un guiño a las críticas que ha recibido asegurando que siempre hace lo mismo, según le explicó a la revista Billboard. El álbum se mueve entre el reguetón, el trap e, inclusive, hay presencia de algunos ritmos tropicales.

En el disco, Mora tiene colaboraciones con varios artistas del género urbano como el paisa Ryan Castro, Young Miko, Sech y C. Tangana. Droga, la canción que interpreta junto a este último, ha sido una de las piezas más alabadas del álbum en redes sociales, ya que esta marca el regreso del artista español luego de que en 2023 anunciara que se tomaría un descanso de la música.

“La gente necesitaba el regreso de C. Tangana”, “No he escuchado el álbum, pero Mora volvió a meter a C. Tangana a un estudio, denle todos los Grammys”, “Droga es la mejor canción del album de Mora”, son algunos de los comentarios que los seguidores de ambos cantantes han realizado sobre Lo mismo de siempre.

Tangana había dicho que quería retirarse un tiempo de la escena musical para dedicarse a otras pasiones como el cine. Sin embargo, desde entonces ha hecho algunas colaboraciones con artistas, pero desde 2024 su nombre no aparecía bajo el título de ningún nuevo tema.