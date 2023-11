Son tres nombres referentes de la llamada música de autor, esa que en otras épocas se conocía como canción protesta, pero que ha ido transformándose y aunque aún incorpora temáticas sociales y políticas se ha movido a las aguas de la instrospección filosófica, personal y romántica, pero la esencia sigue en pie, es un artista que escribe y canta sus propias canciones.

Pala, de Colombia y Pedro Guerra y Javier Ruibal de España se presentarán en Medellín este sábado 18 de noviembre en el Teatro CES a las 8:00 p. m. para hacer honor a esa música de autor, de la que el colombiano piensa, está en un gran momento, “la canción de cantautor no gozaba de tan buena salud como ahora”, dice sin exageración porque lo evidencia en su día a día. De eso y de su reciente premio de poesía en España conversó Pala con EL COLOMBIANO.

¿Cuando decidieron hacer un concierto entre los tres?

“Yo llevo ya varios años yendo a España, la casa de la canción de autor, y ese vínculo se afianzó específicamente con Pedro Guerra y con Javier Ruibal con mi último disco El siglo del loro en el que invito a muchos cantautores a que me acompañen —muchos de ellos españoles— como el Kanka, Rosalén, Jorge Drexler y ahí Pedro y Javier. Pedro luego me invitó a participar en su nuevo disco que se llama Parceiros y a principios del año pasado Javier pasó por aquí por Medellín e hicimos un concierto juntos, entonces se había generado ese encuentro yo la posibilidad de que nos encontráramos aquí en Colombia y después en España. Ambo dijeron que sí y ahora estamos con estos conciertos en Colombia y el otro año los haremos en España”.

Pedro es muy conocido en Colombia, pero Javier no tanto, qué podemos contar de él y su música...

“Javier no es muy conocido por fuera de España y es lo más anormal del mundo porque como lo dicen por ejemplo Joaquín Sabina es el mejor cantautor vivo de habla hispana. Javier es un cantautor de la generación de Sabina y de Serrat con una admiración reverencial por todos los cantautores de España que nunca trascendió al mainstream porque nunca quiso salir de Cádiz, todo lo que se ha cultivado alrededor de él es una idolatría, un culto prácticamente porque Javier es todo lo que está bien con la canción de autor. Ha sido ganador del Goya y reconocido por todos, es un letrista del tamaño de Serrat y no me pesa decirlo porque todos lo dicen, pero es un guitarrista que estudió con Paco de Lucía entonces te deja desconcertado, es un personaje fuera de serie”.

Cómo será el concierto entonces...

“Esto será un acto tripartito, hemos estado en estos días con reuniones virtuales organizando el set list, pero es bastante es bastante lógico: son tres bloques y aunque los tres vamos a estar en escena todo el tiempo, cada uno tiene la tercera parte del concierto, lo que ocurre es que cantamos muchas canciones en compañía y por ejemplo, Contaminame por supuesto, a tres voces y es decir nos mezclamos, aunque el material está repartido

por igual y la presencia es permanente en escena de los tres”.

¿Cómo ves hoy la llamada música de autor?

“Es cierto que no somos el mainstream, pero desde la mitad del siglo pasado la canción de cantautor no gozaba de tan buena salud como ahora, una salud esplendorosa y aparecen propuestas fabulosas como el Kanka, Rosalén, y no nos vamos tan allá, cuando uno escucha a Edson Velandia uno dice ‘pero maldita sea, esto es novedad esto salud’, por eso te digo que la canción de autor goza de muy buena salud, ha sabido aprovecharse muy bien de las redes, de la distribución digital y no ha necesitado insertarse en la radio comercial, ha establecido unos circuitos alternativos muy poderosos”.