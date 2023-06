Kiomy debuta en la música con un homenaje a su papá, Junior Jein

Kiomy decidió escribir para encontrar las palabras que pudieran nombrar lo innombrable, la tristeza máxima, insondable de la muerte cuando es violenta, como la de su papá, Harold Angulo Vencé, más conocido por muchos por su nombre artístico: Junior Jein.

Escribió un poema que terminó convirtiendo en canción con ayuda de su mamá, porque no hay mejor homenaje para los cantantes, que cantar.

Nada sigue igual desde que nos estás aquí / no me acostumbro todavía a una vida sin tí / ni siquiera he vuelto a sonreír como antes / gracias por la enseñanza que tu me dejaste / me encuentro en un shock desde que tu te marchaste / historias de noche y juegos de tarde / ahora ya no tengo a mi papi que me cante..., escribió Kiomy en la canción que lleva por título la fecha en que le dispararon a su papá: Junio 13.

–Yo quería expresar lo que sentía después de esta triste partida y la manera tan violenta que me arrebataron a mi papá, entonces escribí en una hoja de papel absolutamente todo lo que sentía —dice Kiomy—. Para mí era muy importante poderle regalar una canción mía, de su hija, y que vea que el talento que él tenía lo heredé.

Así, la perdida de su papá se le convirtió en destino, porque la muerte, sobre todo cuando es violenta, inexplicable e inesperada transforma la vida, y esa transformación es una forma de darle sentido. Para Kiomy, cantar dejó de ser un hobby, porque entendió que la música es su herencia.

–Mirá que desde que yo escribí Junio 13 como que se me despejó la mente y me salió la inspiración de escribir muchísimas canciones más... Es como si después de que mi papá se murió alguna parte de él hubiera entrado en mi.