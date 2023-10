La gala comenzó premiando canciones que han hecho historia como Tití me preguntó de Bad Bunny, ganadora de la Canción del año en ventas.

Los premios para Colombia comenzaron a llegar muy temprano. A media hora de haber empezado la gala Karol G recibió el primero de la noche: Top latin álbum del año con su Mañana será bonito.

La colombiana celebró su premio cantando y luego manifestó su felicidad: “Estoy muy emocionada. Con los premios hoy, si los recibo me emociono mucho, si no los recibo conozco maestros de la música que no tienen premios y son igual de legendarios, pero este es especial porque premia mi álbum, la música que preparé para ustedes, que ustedes disfrutan, ¡que chimba!, los amo mucho”.

La senda de los colombianos ganadores siguió con Manuel Turizo, quien consiguió la estatuilla como Global 200 - canción latina del año por su canción La Bachata.

En total, Karol G se llevó cinco premios Billboard de la música latina, dos de ellos por su álbum Mañana Será Bonito, el ya reseñado Top Latin Álbum del año y el premio al Álbum de Ritmo Latino del año. “Karol G también se llevó a casa los premios Artista Hot Latin Songs del año, femenina y Mejor Artista Latina del año, femenina. Además, fue honrada con el premio Spirit of Hope de Billboard por su trabajo filantrópico apoyando a las mujeres a través de su Fundación Con Cora”