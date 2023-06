Julieth Lozano, la soprano colombiana que se ganó un lugar entre los mejores de mundo

Lo de Julieth Lozano y la ópera parece ser un asunto del destino. Misterioso, inevitable. Sin saber cómo, la ópera se fue convirtiendo en la vida de Julieth, y con mucha disciplina, se fue ganando un lugar entre los artistas más importantes y reconocidos del mundo de la disciplina.

Hace más o menos diez años Julieth estaba estudiando ingeniería en la Universidad Javeriana. Alguien la escuchó cantar y la motivó a estudiar. Ella hizo caso ¿por qué no? Y empezó con un par de clases en una academia, luego se matriculó en la univeridad. Para la audición cantó un bambuco, esa era la música que le gustaba y que quería cantar. La directora la escuchó cantar y le dijo: “¿Tú sabes a lo que te estás metiendo?”. Y Juliet dijo que sí, que estaba segura, pero no. Porque la clase a la que se matriculó no era de músicas populares, sino de ópera y Julieth de eso no tenía ni idea. Al final no era que no le gustara, era que no sabía. Pero la opera estaba ahí, esperándola.

Julieth terminó su pregrado en la Universidad Central de Bogotá, es Maestra en Interpretación y Artista en Ópera del Royal College of Music en Londres, y dos veces ganadora del concurso nacional de canto de la OFB (2012 y 2014). Esta semana está compitiendo en el Cardiff Singer of the World 2023, una de las competencias de canto más prestigiosas del mundo. Y en julio vendrá a Medellín, pues hará parte de la ópera Las bodas de Fígaro en el Teatro Metropolitano. EL COLOMBIANO habló con ella sobre su recorrido en la música y ese destino marcado por el bel canto.

Ayer tuvo su presentación en el Cardiff Singer of the World 2023 ¿Cómo se siente?

Me siento como si hubiera corrido una maratón. Ahora estaba viendo el vídeo y no podía creer que yo hice eso. No me acuerdo. Estaba como en un trance...

¿Cómo ha sido el proceso de la competencia?

Llegué el 6 de junio y hemos tenido ensayos, un montón de entrevistas, preparación. Ha sido pesado. El domingo tuve ensayo con el director, pero solo él y un pianista, el martes tuve el primer ensayo con la orquesta y el miércoles el show. O sea, eso fue así. ¡Tum! ¡Tum!

¿Qué escogió para cantar?

Canté una parte de una opereta cubana y eso fue un hit. Hasta la orquesta estaba feliz de tocar eso. A mí me parece súper importante, porque la gente no sabe que de nuestro lado también se escribía música para el escenario. Hay distintas versiones de arte que me parece también importante llevar a escena. Escogí esa en particular porque me pareció una pieza importante para traer. Cecilia Valdés es una historia social y política muy fuerte.

Y aunque esta canción en particular que canté, pues, es feliz y tiene un aire rítmico importante, de hecho es un drama horroroso. O sea, ella termina en un sanatorio por unas razones de raza. Cecilia es la hija ilegítima de una ex esclava y un dueño de esclavos español. Me pareció importante recordar que no solamente tenemos, no sé, traviatas y cosas así de los compositores que ya conocemos, sino que también hay historias muy fuertes que vale la pena mencionar en nuestro lado del mundo. Claro, y llevarlas ahí.

Es una declaración de intenciones... De cómo se relacionan con el arte.

Y también porque quería cantar algo en español. Para mí eso era importantísimo, llevar algo donde pudiera mostrar la forma cómo nuestro idioma también hace parte de estos escenarios. Y busqué varias opciones y esta fue la que me pareció la más balanceada con las otras piezas que tenía.