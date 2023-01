Audicionó para la Orquesta de Extremadura y pasó como director asistente, ¿qué se ha encontrado?

“Lo primero es que artísticamente había una orquesta muy parecida en el ámbito humano a nuestra orquesta en Medellín, entonces me hicieron sentir como en casa. Hay voluntad de querer trabajar allí, hay un respeto y unas ganas que me hicieron sentir que iba a funcionar y que me conectaba. La ciudad en la que estoy, en donde está funcionando la orquesta de Extremadura, es Badajoz, no en la capital que es Mérida. Es una ciudad de 160.000 habitantes, es pequeña, el ritmo de vida baja un poco con relación al agitado de Medellín, eso me dio un oxigeno diferente y me enseñó a aprender en cada una de las dinámicas”.