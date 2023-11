“Recuerdo que me inculcaba que siguiera la música. Quise cantar porque siento que esta música solo se escucha en diciembre, además veo que nadie está siguiendo el legado de mi papá . Probé y me gustó, comencé tocando el piano y después hicimos una grabación de mi voz y resultó muy parecida”, dijo. Sí, el registro de la voz de Josgil Pastor es muy similar: al escucharlo, es como si cantara Pastor López padre.

En redes sociales sus videos ensayando son virales, la gente se asombra por la similitud de las voces. “Las clases que recibo no son para cantar como él, son para afinarme y estar consciente de las notas. La voz me sale así, es algo natural. Se escucha parecido porque en mi memoria tengo la imagen de esta música con la que crecí, hago las mismas pausas y los mismos vibratos”.