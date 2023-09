Geografías nació por necesidad, porque hacía falta una banda para abrirle a otra que venía invitada de Ecuador. El primer ensamble del grupo se armó así, en 2019, hicieron cuatro canciones en una semana, se presentaron, pero uno de los integrantes, Sebastián, el pianista, se fue del país y entonces se quedaron quietos hasta el 2022, que se volvieron a juntar, cuando Sebastián volvió. Esta vez la necesidad no era la urgencia, sino la de la motivación. Querían probar, hacer la música que les gustaba, que podían hacer y eso están haciendo al día de hoy.

“Geografías nace hace cuatro años como un proyecto fugaz, porque venía una banda de Ecuador y aquí en Rionegro éramos promotores, pero no había una banda que cumpliera las necesidades para abrirle a la que venía, porque era un poquito rara en términos musicales, por así decirlo. Entonces hicimos un proyecto que duró una semana, hicimos cuatro canciones y después de eso, Sebas, el pianista, se va para Alemania y el proyecto queda como ahí en el aire. Y luego en 2022 retomamos él y yo, empezamos a crear música desde cero y empezamos a ver que tenía sentido, que nos estaba gustando lo que estábamos haciendo y empezamos a invitar a otros amigos a hacer parte”.

¿Entre un grupo y otro la música cambió o se mantuvo la misma idea?

“La idea parte de hacer música no tan convencional, instrumental con compases de amalgamas, que son compases no muy comunes en la música comercial, con armonías distintas que sentimos que empezamos a vibrar en el jazz. Digamos que en ese primer momento y luego cuando retomamos a finales del año pasado no estábamos tan claros en qué queríamos hacer jazz. Queríamos hacer algo distinto. En los dos momentos siempre estuvo esa premisa de hacer algo un tanto disruptivo y, bueno, así fue que llegamos a una ola del jazz, que es lo que llamamos jazz alternativo, porque tampoco está inscrito dentro de los cánones”.

¿De dónde sale la idea del nombre Geografías? Tiene que ver con retratar paisajes a través de la música...

“El nombre viene de esos primeros años, pero ahora le damos sentido desde ese lugar, digamos que hemos estado muy llamados por las músicas del mundo en general, eso permea mucho de lo que hacemos y hemos estado tocando temas en torno a nuestro territorio. Algunos somos de aquí del oriente antioqueño, entonces hemos hablado del río Samaná, pero tenemos temas como Ruta de la seda, de esos territorios más lejanos, por allá en Asia. Entonces sí tiene que ver mucho con eso, aunque entendemos que “geografías” puede referirse también a temas más personales, más emocionales. Es una acercamiento a territorios, geografías y culturas desde la música”.