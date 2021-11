Con Kali Uchis son solo cuatro colombianos que han logrado ganar en estos premios que se eligen por votación en el territorio estadounidense. Shakira acumula 5, todos conseguidos en la categoría Mejor artista latina en 2005, 2006, 2010, 2012 y 2017.

J Balvin ganó en esa misma categoría en 2019 y Karol G obtuvo el premio a Mejor canción latina gracias a su éxito Tusa.

Presentaciones de la noche

Durante la entrega de premios también sobresalió la Batalla de Boston, con dos agrupaciones que surgieron en esa ciudad en los ochenta. New Edition, que se creó en 1982, y New Kids on the Block, que nació en 1986. Ambas agrupaciones promocionan una gira actualmente por Estados Unidos.