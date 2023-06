“Las plataformas de streaming generan métricas inventadas”: Noel Schajris sobre por qué lanza música en su propia plataforma

“Lo que muchos colegas saben, pero que no anuncia abiertamente como lo estoy haciendo yo, es que las plataformas digitales convencionales no son reales, porque los números son inventados, inflados, son cuartos llenos de celulares que generan métricas inventadas, irreales y ficticias, y la realidad al final del día es un artista entregando su disco, su canción a un corazón, no a un algoritmo, no a una computadora. No tiene sentido, hay que regresar a la realidad, #VuelveASerDueñoDeTuMúsica es lo que estamos proponiendo, y con mi plataforma NS Music estamos dando ese salto y ese cambio, por primera vez ofrecer un proyecto digital, exclusivamente en una plataforma de un artista sin estar en las plataformas convencionales que son meramente promocionales, no cumplen ninguna función ni artística ni económica en la vida de los autores y los creadores de contenido”.

“Este es un disco donde estoy honrando a los músicos, a los músicos que son artistas de su instrumento. Es un disco muy especial, completamente de cantautor, 100% autoría mía, producido por mí, muy personal, muy querido. Estamos mostrando un par de canciones en las plataformas convencionales, porque ahí me siguen mucha gente a quien tengo que despertar y decirles, ¡Hey! La fiesta está aquí y si me quieres realmente, ven aquí. Por eso todos esos que mencionas, todos amigos, todos geniales, estamos conectados. Hasta el señor Rubén Blades me ha posteado en todas sus plataformas el apoyo a la iniciativa que estoy generando, de abandonar las plataformas convencionales”.

“La iniciativa es abandonar las plataformas convencionales que ya no cumplen el objetivo ni de empoderar al artista ni de darles lo que merecen y no solamente la parte económica que es terrible. La parte artística también. Se ha generado una desvalorización de la música brutal porque cuando tienes 7.000 canciones cada viernes , cantidades abrumadoras de información, se pierde el valor de una canción”.

Para el cantautor argentino Noel Schajris una canción es como una obra de arte, “una que el señor Jorge Drexler haga, por ejemplo —que es un genio— es una obra de arte, una mía también”, dice sin titubeos desde su casa en Los Ángeles, justo antes del show que tendrá este miércoles en Medellín con Sin Bandera y hablando de una iniciativa que viene impulsando c on su nuevo disco como solista Siempre lo supe: que los músicos reciban lo que se merecen por sus canciones.

Es visionario, pero también riesgoso en el mercado actual...

“¿Qué riesgo puedo correr?, que me paguen peor de lo que me pagan. Es imposible. No hay nada que perder, ¿te acuerdas de esa frase?: ‘El hombre más peligroso es el que no tiene nada que perder’.

Los que amamos el arte en este momento ya no tenemos nada que perder, solamente ganar y tener un contacto directo con nuestros fans, con nuestro público. Los que tenemos la bendición de tener millones de fans que nos siguen en esas plataformas y en esas redes sociales, pues llegó la hora de decirles la verdad, mostrar lo que realmente pagan, que son centavos, pero no, no, ni siquiera un centavo, es US$ 0,00039 por reproducción, es una locura. Entonces hay toda una generación de artistas talentosísimos que no saben para dónde voltear. ‘¿Qué hago?’, se preguntan. No quiero hacer videos de TikTok bailando, no, yo estoy haciendo esta canción que refleja mi vida, con las influencias con las que crecí, estudié música, invertí en este disco, en esta canción, está toda mi vida aquí. Pero ¿para qué? ¿Dónde lo ofrezco? Que no pierda este valor que para mí tiene, quiero mostrárselo a alguien que tal vez concuerde conmigo que tiene valor”.

¿De eso se trata NS Music?

“Bueno, de eso se trata este camino y esta nueva manera que en realidad no es nada nuevo, es simplemente volver a vender un disco. Yo te vendo un disco a ti, tú lo compras, lo escuchas desde otro lugar, porque es tuyo, eres dueña de ese disco, me prestas 50 minutos de tu vida, lo escuchas, te sumerges en ese universo. En un mundo digitalizado es un disco digital que lo tienes en tu dispositivo, ya sea Android, ya sea iPhone, lo que quieras.

Es una manera más sana del artista a su oyente, a ese corazón que va a ser cómplice de ese camino y de ese paseo que te estoy proponiendo”.

Y ahí va a estar este álbum, Siempre lo supe...

“Sí, ahí está, en este momento a la venta, ahorita hay una promoción donde el oyente o el fan puede comprar el disco y se gana un boleto para el show. Hay un montón de cosas lindas que lo hacen más atractivo todavía, pero en sí la cuestión intrínseca de comprar el disco del artista que te gusta es un acto de amor precioso y que vale por 10.000 streams.

En www.noelschajris.fan pueden investigar este universo que les propongo, que hay de todo. Y pues nada, estoy muy feliz, la reacción del público es preciosa, están abriendo los ojos, mostrando que no sabían. Como usuario, la accesibilidad es preciosa, es maravillosa, pero no estás consciente de que es terrible para los músicos. Los creadores de contenido no están recibiendo lo que merecen. En Hollywood, aquí donde vivo en Los Ángeles, todos los escritores de series y de películas están en huelga. ¡Con razón! Son los que hacen el guion, sin guion no hay nada. Y no les pagan nada, es terrible”.