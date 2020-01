Eminem dispara música contra las armas en su nuevo álbum

Marshall Mathers, más conocido como Eminem en el ámbito artístico, le entregó una sorpresa a sus fanáticos este viernes con el lanzamiento del disco Music To Be Murdered By.

Es el primer lanzamiento del rapero estadounidense desde el estreno de Kamikaze en agosto de 2018, otro álbum que publicó sin anuncios previos.

Darkness es el sencillo y video que presenta Eminem con su nuevo lanzamiento, una canción que narra lo que sucede en la cabeza de un hombre que se prepara para cometer un asesinato en masa desde la habitación de un hotel.

La situación que recrea se asemeja al incidente en el que un hombre disparó desde el piso 32 del hotel Mandalay Bay en Las Vegas en octubre de 2017 y arremetió contra un grupo de personas que asistían a un concierto de country en un terreno cercano.

“Finger on the trigger, but I’m a licensed owner. With no prior convictions, so loss, the sky’s the limit. So my supplies infinite, strapped like I’m a soldier”, rima Eminem, haciendo alusión a la permisividad que se abre con ese tipo de licencias mediante las cuales es sencillo que casi cualquier ciudadano acceda a comprar y portar armas en Estados Unidos.

La letra hace énfasis en las oscuridades que puede haber dentro de una persona que toma ese tipo de decisiones, los desbalances mentales y el sinsentido de una situación como esa, que se repite con frecuencia en colegios, conciertos, supermercados e iglesias de ese país.

El mensaje al final del video consiste en invitar a los estadounidenses para registrarse a votar y así tener una voz para manifestarse a favor de mayores regulaciones en cuanto al porte de armas en Estados Unidos.

El rapero norteamericano referencia en varias oportunidades al director de cine Alfred Hitchcock e incluso utiliza fragmentos de su voz como interludio. Hitchcock fue parte de la inspiración gráfica del disco y de donde extrajo su nombre.

Se le ha criticado, sin embargo, por comparar el atentado que sucedió luego de un concierto de Ariana Grande en Manchester, Inglaterra, a sus habilidades como rapero en la canción Unaccommodating, que canta junto a Young M.A. y hace parte de su disco número 11.

Entre sus nuevos 20 temas, el rapero de Detroit invitó a otros músicos como Ed Sheeran, Q-Tip, Juice WRLD, Anderson.Paak y White Gold para participar en sus canciones. Incluyó, además, un sample de la canción Amame Petiribí de Pescado Rabioso, agrupación a la que perteneció el argentino Luis Alberto Spinetta, en el tema Stepdad.

