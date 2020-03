En septiembre se estrenará el documental sobre The Beatles

Con la dirección de Peter Jackson (el creador de la millonaria saga El señor de los anillos), Disney estrenará el 4 de septiembre de este año, en las salas de cine, el documental The Beatles: Get Back con imágenes inéditas y extensas de las sesiones de grabación del álbum de estudio Let It Be.

También mostrará el último concierto del cuartero de Liverpol, en la azotea del Savile Row, en Londres.

Inicialmente el estreno está programado para Estados Unidos y Canadá y se espera que Disney oficialice las fechas para el resto del mundo.

“Estoy muy feliz de que Peter haya profundizado en nuestros archivos para hacer una película que muestre la verdad sobre nuestras grabaciones. La amistad y el amor entre nosotros me recuerdan el tiempo increíblemente hermosos que tuvimos”, expresó Paul McCartney, uno de los integrantes que sobreviven a la banda.

La película original de The Beatles: Get Back fue estrenada en mayo de 1970, tres meses después de que se anunciara la separación del grupo.

Acerca del proyecto, Ringo Starr, que hizo parte de The Beatles declaró que en las grabaciones de ese álbum hubo mucha alegría y creo que Peter (Jackson) lo de mostrará. Creo que esta versión será mucho más pacífica y amorosa, como lo que fuimos realmente”.