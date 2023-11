This is not a Drill es el título de esta memorable despedida , que recorrerá buena parte de América Latina, y no podía dejar de decir adiós en Colombia, lo que será la tercera ocasión de este maestro del rock de todos los tiempos se presente en el país.

Setlist:

La noche promete abrir con los acordes de Confortably Numb y cerrar con Outside the wall y los músicos desapareciendo ante los ojos de los asistentes. A lo largo de todo el concierto se podrán disfrutar de clásicos como The Happiest Days of Our lives, Another Brick in the Wall (Partes 2 y 3), Us & Them, Wish You Were Here y por su puesto Money, uno de sus clásicos más recordados, y no podía faltar algo de lo nuevo con The Bar.

Le recomendamos: Con 79 años, Roger Waters le devolvió al rock su energía contestataria

La sorpresa:

No puede faltar el cerdo rosa que siempre sobrevuela sus conciertos, así como una oveja gigante, que también será invitada al el Coliseo, mientras suenan algunas canciones como Sheep y In The Flesh, al anunciar un breve y necesario intermedio, para que luego el repertorio continúe elevando la temperatura.

Bien acompañado:

Waters estará a cargo de las voces principales, guitarras, bajo y piano, y será acompañado en el escenario por Jonathan Wilson en guitarras y voces; Dave Kilminster en guitarras y voces; Jon Carin en teclados, guitarra y voces; Gus Seyffert en bajo y voces; Robert Walter en teclados; Joey Waronker en batería; Shanay Johnson y Amanda Belair en voces, y Seamus Blake en saxofón.