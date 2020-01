Después de cuatro años, Selena Gómez lanza nuevo álbum

“Saco el espejo y me miro a la cara. Tengo que cortar, cortar todo el peso extra que tengo. 1.466 días (cuatro años) cargando”, canta Gómez en inglés en “Cut You Off”. “Saboteando profesionalmente mi confianza. ¿Cómo pude confundir esa mierda con amor?”, remata.

Si bien la artista evita identificar a alguien con nombre y apellido, también se pueden intuir referencias a su relación con el rapero The Weeknd. “Podemos llevar esto con nuestros nombres. Podríamos saturar nuestros espacios” es la traducción de uno de los versos de “Fun”.

Sin embargo, no todo es una mirada a las experiencias amorosas. En “Dance Again”, la artista comienza con “Happiness ain’t something that you sit back and you wait for (La felicidad no es algo que te sientas a esperar)”.

“Me and the spiral are done. Burn this camouflage I’ve been wearing for months (Terminé con la espiral. Quemaré este camuflaje que llevo meses usando... No me deprimas. No me voy a dejar a mí misma irme para abajo)”, dice en “Let Me Get Me”.

Musicalmente, “Rare” es un álbum que presenta una fusión de instrumentos y ritmos que incluyen toques de pop europeo, blues y hasta merengue.

Los arreglos van desde la percusión intensa, el frenetismo de algunos temas de música electrónica, hasta la languidez de cuerdas y metales que evocan el llanto.

Entre los coescritores y productores están Justin Tranter y Julia Michaels, Ian Kirkpatrick, Mattman and Robin, MNEK y Finneas.