El llamado “Rey del piano”, el francés Sofiane Pamart, se presenta en Medellín

Y es su primera vez tocando la canción Medellín en vivo en Medellín, ¿le había pasado antes?

“Para mí es muy emocionante, porque me inspiré en la ciudad para componer esta melodía y tocarla aquí es un sueño. Y sí, ha pasado antes, con París, ya he tocado esa canción en París y ahora va a suceder pronto también con Chicago, sé que voy a ir a tocar Chicago y también en San Francisco”.

¿Conoce algo de la música colombiana o todo será nuevo para usted en esta visita?

“En ese momento estoy descubriendo al tiempo la música y la literatura, pero quiero conocer más, siento que no sé lo suficiente y es por eso estoy componiendo muchas canciones nuevas ahora en América del Sur y en Colombia, tengo varias visitas a este país este año”.

Ha dicho que uno de sus objetivos es ser disruptivo en la música clásica, ¿cómo va usted en esa idea?

“Bien, lo siento en mi forma de actuar, en mi forma de hablar, en mi estilo de vida, en la forma en que me veo, todo esto no está en la música. En la música me siento muy clásico y porque así es como la amo. El punto al que me refiero, en el que la disrupción ocurre, esta en torno a la música, en la forma en que actuó como un músico clásico. Quiero ser muy cercano a la gente. Quiero estar en sus corazones porque mis padres no son músicos en absoluto, así que me crié con una familia que no entendía la música clásica con su cerebro, pero que la entendían con el corazón, quiero seguir esta línea”