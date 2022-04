Hayya Hayya (Better Together)

En el sorteo de la fase de grupos en los que se distribuirán los equipos clasificados a la Copa Mundial de Fútbol en Qatar se estrenó Hayya Hayya (Better Together, en ingles, Mejor juntos, en español) la canción que hará parte de la banda sonora del Mundial . La canción se estrenó con el video que hace homenaje a momentos icónicos del fútbol y el juego limpio, como es tradición, además de mostrar los paisajes del país asiático donde se jugará.

Waka Waka

Shakira es la artista con más historia en la Copa Mundo, pero esta es la única canción que ha sido la principal de una competición. Hips Don’t Lie fue secundaria en Alemania, al igual que La la la en Brasil. El tema principal de Alemania era Celebrate the Day de Herbert Grönemeyer y el de Brasil, We are one (ola ola) de Pitbull y Jennifer López. Shakira cerró ambos eventos con presentaciones en vivo. La colombiana también ha tenido presencia en otros eventos deportivos como el Super Bowl de 2020 y la Copa Davis de 2019.