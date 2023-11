¿Cómo se sintió debutando en el género de la bachata?

“¡Todavía no me lo creo! (Risas). Me encantó debutar con este género, fue una experiencia demasiado interesante porque la disfruté. Al principio cuando mi equipo me dijo de la idea, no me la creía, pero me di la oportunidad de explorar este género con mi sello y lo que soy. Salió una mezcla de bachata-pop latino, muy comercial, pero conservando mi esencia artística. ¡Solo me falta aprender a bailar bachata! Que esta sea la oportunidad”.

¿El video de Ese Noviembre dónde fue grabado y cómo fue la producción?

“Tuvimos seis días para sacar adelante este video, en ese tiempo logramos todo desde cero y esto influyó reuniones creativas, styling, visita a las locaciones, escritura del guión. Logramos algo mágico, todo fue perfecto por más estrés que tuvimos, la sacamos del estadio. Fue una historia que logramos transmitir.

Se grabó en Llanogrande, en una finca de arquitectura tradicional con mucha naturaleza que transmite esa idea de hogar y refugio, la segunda locación fue en un lote para representar a través de movimientos la libertad y la memoria del ser que pasa por esta experiencia”.