Caifanes llega al Cordillera en Bogotá y anuncia regreso a Medellín en 2027

Caifanes llega a Colombia como una de las bandas fundamentales del rock en español. A finales de los 80 y comienzos de los 90 canciones como Mátenme porque me muero, La célula que explota, No dejes que, Nubes, Afuera o Aquí no es así, hacían parte de la radio a diario y se volvieron temas de la banda sonora generacional de esa época.
La agrupación mexicana ha sufrido altibajos, se han ido algunos integrantes, han llegado otros. De Alejandro Marcovich no se habla mucho tras salir de la banda en 2015 y mientras hoy se recupera tras haber sufrido a comienzos del año un derrame cerebral.
Hoy Caifanes lo integran el vocalista y guitarrista Saúl Hernández; el baterista Alfonso André; el tecladista y saxofonista Diego Herrera, como los fundadores del grupo, y los acompañan el guitarrista Rodrigo Baills y el bajista Marco Rentería.
Este domingo, Caifanes se presentará en Bogotá, en el marco del Festival Cordillera, en una nueva visita a un país con el que sus integrantes han construido una relación de décadas. La banda también regresará a Medellín el 11 de abril de 2027, cuando se presente en Chamorro City Hall El Rodeo, como parte de su recorrido por Colombia.
EL COLOMBIANO conversó con Diego Herrera, uno de los integrantes fundadores.