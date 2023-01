Livin on a prayer hace parte del tercer álbum de estudio de la banda llamado Slippery When Wet (publicado en 1986). Fue el segundo sencillo después del también éxito You Give Love a Bad Name.

La canción la escribieron los integrantes del grupo, Jon Bon Jovi como vocalista y el guitarrista Richie Sambora en colaboración con Bernard Hallez. Llegó al número uno del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos.

Además se convirtió en una de las canciones más reconocidas del grupo y una de las mejores lanzadas en los 80.

Otras canciones con 1.000 millones y más

La de Bon Jovi no es la única canción que ha llegado a esa cifra. Otras que lo han conseguido (y ya lo superaron) son:

Lose Yourself - Eminem

Demons - Imagine Dragons

Wake me up - Avicii

Blinding Lights - The Weeknd

Shape of you - Ed Sheeran

Bad Guy - Billie Eilish

Bohemian Rhapsody - Queen