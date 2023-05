Espectacular inicio de gira de Beyoncé: 36 canciones, coreografía con robots y más del Renaissance World Tour

Para The Guardian, fue un vertiginoso espectáculo , Billboard lo catalogó de asombroso, The New York Times lo detalló como un show renacentista y la revista Rolling Stone como uno futurista.

Las canciones

Lo primero que destacan las reseñas de este show son las 36 canciones que incluyó en su set list. “Una amplia gama de pistas de su ilustre carrera, con un fuerte enfoque en su álbum de 2022, Renaissance, por supuesto”, dicen desde Billboard.

Beyoncé intrepretó todas las 16 canciones de su nuevo disco, además tres más del álbum Dangerously in Love de 2003, otras tres de B’Day de 2006, una melodía de I Am... Sasha Fierce de 2008, cinco canciones de 4 de 2011, tres canciones de Beyoncé de 2013, dos de Lemonade de 2016. También se cuentan algunos éxitos de su paso por Destiny’s Child y algunas de sus colaboraciones. En resumen, cantó muchas melodías que no se le había visto interpretar en vivo.

La canción con la que abrió el show fue Dangerously in Love y la cerró con Summer Renaissance, entre el nutrido listado se destacan éxitos como Naughty Girl, Say My Name, Crazy in Love, Run the World (Girls) y Diva.

El show, en total, duró 3 horas, según las reseñas e incluyó versiones de otros artistas como mezclas e interludios: Alright de Kendrick Lamar, Toxic de Britney Spears (lo que muchos interpretaron como un guiño para Britney) y I Want You Back de los Jackson 5.