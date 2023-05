Diomedes Díaz: una leyenda vallenata rodeada de mística y hechos paranormales

Si alguien en Colombia tuvo una vida polémica, fue Diomedes Díaz, pues todos los excesos a los que se expuso en el mundo de la música y del espectáculo son incontables y van desde el sexo, las drogas hasta la historia del homicidio de una mujer.

Sin embargo, su existencia también se recogió en la alegría de todo el país. Es el alma de las fiestas y del amor gracias a que sus canciones recogen los más profundos sentimientos que entre dos seres pueden darse.

Por eso, este viernes su cumpleaños se convierte en una noticia acaparadora de revistas, de periódicos y de redes sociales, tanto así que en Valledupar prepararon una fiesta que tendrá inicio a las 11 de la mañana y en Bogotá un congresista promueve que su día de cumpleaños sea cívico en Colombia.

Entre tanto, otros internautas se han dedicado a hablar sobre los hechos paranormales asociados a su muerte, ya que su manager, además del cantante Rafael Santos y el presentador Frank Solano, dicen haber tenido acercamientos con el cantante. Aquí los compilamos:

1. Aparición en sueños

Su mánager Joaquín Guillén reveló que hace unos cuantos meses soñó con el Cacique de la Junta, quien le compartió números con los que sus fans podrían ganar chances.

En diálogo con el periódico El Tiempo, Guillen describió una de las apariciones del artista: “Vi las coronas de flores en la tumba de Diomedes, mientras lo enterraban, me dijo: ‘Compadre, acomode estos números, porque este es el regalo para mi fanaticada’”.

2. Apareció en cámaras

Rafael Santos, el hijo mayor del matrimonio del cantante con Patricia Acosta, dijo haber podido compartir con su padre mientras dormía. Así lo contó en el programa ‘Lo sé todo’: “Soñé, me mostraba la Luna, el cielo. Me decía que la Luna estaba muy grande y que ese era un regalo que él le hacía a sus seguidores. Me levanté emocionado porque lo vi con una camisa blanca, con el cabello largo como lo usaba él. No lo pude ver de la cintura hacia abajo”.