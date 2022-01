Spotify no cedió al ultimátum del compositor Neil Young y retiró la casi totalidad de su música del catálogo de la plataforma . La disputa tiene origen en las críticas del autor de Harvest Moon a ciertos contenidos antivacunas que circulan en Spotify, en particular el podcast del exdeportista Joe Rogan. “Pueden tener a Rogan o a Young. No ambos”, le escribió el músico a su representante.

Neil Young hace parte de los grandes compositores del rock, del tamaño artístico de Bob Dylan, Leonard Cohen y Van Morrison. Ingresó al salón de la fama del rock and roll. Su influencia en el sonido y el espíritu del grunge, en particular en Nirvana y Pearl Jam, le valió el sobrenombre de “El padrino del grunge”. Uno de los pasajes de su canción Hey Hey, My My es el epígrafe de la carta de suicidio de Kurt Cobain.

Las únicas canciones de Young que siguen en Spotify son las incluidas en álbumes colectivos y en bandas sonoras de películas.