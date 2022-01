Murió Sonia Martínez, la compositora antioqueña que emergió con sus canciones

Recuerdo perfectamente todo el entorno de ese momento... Estaba en una finca y yo me llevé un cuaderno y me senté ahí tranquilamente a escribir cosas, a escribir cosas... Y ahí nacieron algunas de las composiciones, entre ellas la que ha sido más importante para mí. Increíblemente, porque nunca lo pensé.

Yo tuve un grupo, el grupo Cántaro, que nació porque gente muy joven me contactaba y me pedía que les enseñara a cantar boleros y otras canciones. Con ellas grabé unos discos y recuerdo que alguien comentó “qué lástima que en ninguno de los dos haya una composición de alguien del grupo”. Y pues finalmente yo dije “bueno, voy a componer”. Esto fue en 1996, en enero.

Fui demasiado soñadora y romántica como para dedicarme siempre a practicar y practicar. No sé si me pesa o no. Puede ser, pero yo tuve una vida ya en otro nivel, familiar, muy, muy enriquecedora. Me casé, tuve mis hijos y a ellos les ayudaba con canciones y con todo. Entonces, en medio de lo familiar, la música siempre ahí conmigo, siempre ahí conmigo y yo en el fondo, sintiendo que podía dar más. Que yo podía hacer más. Podía ser más.

A los siete años entré a una academia musical que había por ese entonces en Medellín, la Academia Musical de Gabriel Mejía. Yo tenía siete años y don Gabriel, a quien recuerdo con mucho cariño, llegaba a mi casa y me daba clases de solfeo y de guitarra y hacíamos actos finales en el Teatro Bolívar de Medellín. Eso tal vez es una parte importante, porque la guitarra llegó a mí desde ese momento y siempre ha sido mi compañera. Yo no concibo esta casa sin una, dos, tres o cuatro guitarras.

Yo he sido música de siempre. Tuve la fortuna de nacer con el don musical, tal vez por el lado paterno que tenía con sus hermanos un conjunto de aficionados que tocaban tiples y guitarras. Éramos seis en la casa, seis hermanos, entre ellos Gilberto que fue director de la Casa del Teatro de Medellín. La casa era en el centro y la recuerdo mucho porque había una vitrola y una pianola. La Vitrola, con aquellos discos de 75 revoluciones que yo me deleitaba escuchando... Entré al colegio desde muy pequeñita y yo era la artista de los actos públicos.

El Festival Mono Núñez tiene bastante tradición en el país... Hábleme de ese primer reconocimiento

Yo recibí ese primer premio a obra inédita. Por supuesto, allá la gente se sorprendía mucho, pues nadie me conocía a mí como compositora. Yo estaba empezando a componer hacía cuatro meses. Había compuesto algunas cosas y ya entonces, como alguien me dijo, fue entrar por la puerta grande de la composición.

Tal vez la música me estaba dando a mí ese gusto de poder entender que yo sí sabía, que yo tenía la capacidad de decir muchas cosas, pero me daba un poco de temor que ya a esas alturas yo fuera a decir tonterías, cosas reiterativas.

Y resulta que empecé a componer y a partir de ahí eso ha sido lo mío, componer. Eso me ha llevado a muchas partes, me ha dado muchas alegrías. A mí me inspira cualquier cosa. Una frase que dicen por ahí, algo que leo...

¿Y luego de ganar ese primer Mono Núñez usted se empezó a considerar compositora?

Claro que sí. Claro que sí. Yo soy compositora definitivamente. Y agradezco mucho que la vida y Dios me hayan dado tiempo para serlo. Yo hasta el 96 era compositora entre comillas, de coplas, de parodias... Pero ya a un nivel más grande, donde yo participara en competencia con otros, nunca. Yo ya lo imaginaba y lo ambicionaba seguramente, pero la vida mía era también mucho de familia con mis hijos.

Esto es muy gratificante. Sorprendente que la vida me haya dado tiempo para verdaderamente ser lo que yo en el fondo era: una compositora. Que haya mejores, maravilloso. Que haya peores, no me interesa ni me interesa tampoco emular ni nada. Me interesa disfrutar mucho. Agradecer, disfrutar y compartir con la gente.

¿Cree que habría diferencia si hubiera empezado a componer más joven?

La verdad es que probablemente no hubiera dicho cosas tan bien dichas. Yo creo que uno madura y se da cuenta de si eso está bien o eso está mal, está bien dicho o no está bien dicho. Empieza uno a darse cuenta y a tener cierta madurez en la composición. A veces da mucho trabajo. Otras veces salen las cosas muy fáciles. A lo mejor no estaba lista.