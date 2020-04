¿Gatos con coronavirus? Esto dicen los veterinarios del tema

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó el pasado 22 de abril del contagio con covid - 19 de dos gatos en Nueva York (ver detalles en Para saber más).

Después de este anuncio La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Salud Animal (OIE), la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA) y otras instituciones de salud humana y animal emitieron un comunicado conjunto señalando que actualmente “no hay evidencia científica de que los animales de compañía sean una fuente de infección para los humanos”.

Punto que reitera David Quintana, médico veterinario especializado en medicina interna y dermatológica y quien ha estado atento a las nuevas investigaciones y notificaciones en el ámbito veterinario con este nuevo coronavirus: “Todos estos estudios que están saliendo hacen referencia a que las mascotas probablemente se puedan infectar, en especial los gatos, pero lo que no se puede afirmar es que un gato infectado pueda transmitir el virus a una persona. Ahora lo que se ha visto es que nosotros, los humanos, podemos infectarlos a ellos”.

Esta insistencia se da, como dicen las organizaciones citadas para que los dueños de mascotas las sigan cuidando y mantengan la calma: “El abandono de perros y gatos es inadmisible, y no es, bajo ningún concepto, la solución a la pandemia de la covid-19”, dice el comunicado conjunto.

Esa calma incluye además “no difundir ni creer información que no provenga de expertos y fuentes oficiales”, detalla Michael Cardona del Programa Ciencia Gabrica y hace un llamado para que las mascotas no terminen siendo una víctima más de esta problemática mundial.

Detalle de los cuidados

Carlos Mayorga médico veterinario y gerente del área veterinaria de Heel Colombia, indica que la primera medida es con las mascotas que salen a la calle, en especial los perros, ”lo más importante es que salgan con correa, es ahora una norma general. De ahí hay que evitar que esté en contacto con otros perros y personas y al regreso, cuando vayan a la casa aplicar medidas de higiene para limpiarles las patas, el hocico y el pelaje, si se estuvo revolcando en el pasto”.

Quintana explica que hay varias formas de hacer esa limpieza y lo primero es no echarles a los caninos, en las patas, alcohol o cloro puro porque es muy dañino para su piel. “Uno debe conseguir sustancias que tengan acción frente a los virus pero adicional que no afecten la piel de las mascotas. Así como nosotros nos limpiamos las manos cada vez que llegamos de la calle a ellos hay que limpiarles las paticas y a la entrada, no después de hayan recorrido toda la casa”.

Aconsejan los profesionales preparar un kit de limpieza. Una opción favorable es tener a la mano siempre un recipiente con una mezcla de agua y jabón de manos (no jabón de ropa). “Las patas hay que limpiarlas de forma rigurosa, no solo en las almohadillas sino también en el interior de los dedos y como ellos son de pelaje hay que enjuagar con abundante agua para evitar residuos de jabón y lo más importante es secar muy bien, si no lo hacen se genera un ambiente de humedad que traerá problemas de piel como dermatitis que ya he visto en perros”.

En la limpieza de patas existe otra opción para quienes no quieran usar agua y jabón, “y es comprar productos comerciales que ya tienen una sustancia llamada ácido hipocloroso que se encuentra en cualquier clínica veterinaria que usualmente viene en spray y con el que se usaría la misma estrategia descrita anteriormente, limpiar bien las patas y se pasa una toalla de papel para secar”.

El hocico también hay que limpiarlo y lo mejor allí es usar una toalla humedecida con agua y jabón y pasándola suavemente por hocico y nariz del perro. Enjuagarlo con una toalla húmeda con abundante agua.

Quintana anota que en cuanto a los pañitos húmedos importa mucho el componente de que estén hechos, “algunos tiene alcohol y su uso es eficiente, pero si es muy excesivo puede generar problemas, yo recomiendo usarlos pero que se intercambie con las limpiezas antes descritas”. No olvidar limpiar el pelaje si el perro se revolcó en la manga o si los tocó alguna persona.

Para los gatos

Lo primero que anota Quintana es que los gatos en esta situación no deberían salir. Se sabe que hay felinos que no salen y se quedan en casa “y con ellos no hay ningún problema, y con los los gatos acostumbrados a salir la mejor recomendación es que se vuelvan indoor, es decir, gatos caseros”, ¿y si se estresan? “obviamente pueden estresarse al ver que no tienen la posibilidad de salir como antes y ahí toca manejarles el estrés con actividades y juegos”.

Importante la alimentación

Otra recomendación de los profesionales es que la alimentación de las mascotas sea balanceada. “Si tienen un sistema inmune funcional y activo podrán enfrentar cualquier virus con una mejor respuesta”, dice Quintana.

Un buen sistema inmune en una mascota lo va a tener con buena alimentación, ciclos de desparasitación recomendados por cada veterinario y de acuerdo al peso y edad de su mascota y además el plan de vacunas al día. “También hay medicamentos que los ayudan a tener un buen sistema inmune y ese lo puede recetar su veterinario. Con los animales geriátricos, los mayores hay que tener un cuidado especial y fortalecer su sistema inmune”.

Mucho cuidado con darles en este momento muchas galletas a las mascotas –insiste Mayorga– ya que hay menos actividad física porque solo pueden salir a caminatas cortas, en especial los perros, pues si se exagera se pueden engordar y eso tampoco es bueno para su salud.

Otro punto importante es que por ningún motivo les pongan tapabocas a perros o gatos, la World Animal Protection insiste en que estas puede interferir con la respiración de los animales y causarles estrés. “Las razas de perros de cara plana (pugs, bulldogs, etc.) y las de gatos, que ya de por sí tienen problemas para respirar, podrían sufrir un golpe de calor”.

Aclaración

Cardona concluye que si en una visita al veterinario una mascota es diagnosticada con coronavirus no se debe generar alarma asociándola con la covid-19, que está afectando a los humanos; “puesto que en los animales de compañía el coronavirus es producido por una cepa específica de los perros (CCV) y una de los gatos (CoVF), las cuáles no se pueden transmitir a los humanos (zoonóticas). Es importante aclarar que estas enfermedades en las mascotas no están relacionadas con la Covid-19”.

