La reina de la navidad está lista: Mariah Carey tendrá especial en Apple TV+

Este jueves se dio a conocer el tráiler del tradicional y esperado especial navideño de la cantante estadounidense Mariah Carey que se transmitirá el próximo 3 de diciembre por Apple TV+.

En el programa interpretará por primera y única vez su sencillo “Fall in Love at Christmas”.

La intérprete es una de las productoras y compartirá el especial: “La Magia continúa con Mariah Carey” con Khalid, artista nominado al Grammy y el legendario ganador de ese prestigioso premio Kirk Franklin, según un comunicado conjunto de la artista y Apple TV+.

Sus seguidores podrán disfrutar también de una entrevista con la cantante realizada por el presentador de Apple Music, Zane Lowe, en la que estará junto a sus gemelos de 10 años, Moroccan y Monroe, compartiendo sus momentos navideños favoritos.

Carey ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo y ha sido galardonada con cinco Grammy.

En la celebración también interpretará la popular “Christmas (Baby Please Come Home)” y el clásico “All I Want For Christmas Is You”.

El especial del 2020 de Apple TV+ coincidió con el final del 25°. aniversario del lanzamiento de “All I Want For Christmas Is You”, canción que, cada año y durante las fiestas navideñas, vuelve al número uno de lo más escuchado en distintas partes del mundo.