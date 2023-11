Esta obra batió el récord que tenía la escultura Hombre a caballo que se vendió por 4,3 millones de dólares, también en una subasta. Pero la lista de buenas ventas y récords para el pintor colombiano no termina allí.

“La obra muestra unas formas volumétricas comunes en el pintor colombiano. No debe confundirse con un exceso de peso de los personajes o una caricatura, ya que el artista no quiere obtener una burla de sus figuras, sino deformar y extender sus volúmenes para crear la más alta sensualidad. En palabras del pintor”, destacan desde www.lacamaradelarte.com, en la que destacan que el lienzo no circulaba entre los coleccionista desde hacía 20 años, lo que explica tan impresionante suma en un artista que se ha revalorizado en los últimos años.

De la pintura, añadieron en Christie’s, tiene una escala y composición compleja y puede considerarse como uno de los mayores logros del artista en pintura al óleo, junto con obras maestras como Dancing in Colombia de 1980 (que está en el Museo Metropolitano de Nueva York) y su Tablao flamenco de 1984. “Lo que hace que este puñado de obras sea verdaderamente excepcional es su capacidad de parodiar y honrar la vida cotidiana en Colombia, elevando el tema a las dimensiones monumentales de la pintura histórica”.

En la ficha técnica de la pintura se lee:

Título: Los músicos

Autor: Fernando Botero

Cronología: 1979

Estilo: Arte Figurativo

Materiales: Óleo sobre lienzo

Ubicación: Colección privada

Dimensiones: 200 cm x 172 cm