—La consagración total al aprendizaje del oficio, la eliminación de la vida de todo lo que estorbara en la práctica de la literatura, la obsesión de poner la literatura en el centro de la vida que Vargas Llosa entendía como la única manera de ser escritor. Eso a mí me influenció mucho y he tratado de aplicarlo siempre.

—Este premio tiene una importancia simbólica muy especial para mí por el lugar que tiene la obra de Vargas Llosa en mi vocación, y no me refiero solo a las novelas, sino también a lo importante que fue para mí cuando era joven la manera de asumir el oficio literario que se traslucía en ciertos textos, en algunas páginas de El pez en el agua (1993), La orgía perpetua (1975), en una entrevista de tamaño libro que le dio al escritor colombiano Ricardo Cano Gaviria, en todos esos lugares había una manera de ser escritor que pasaba por la entrega total al oficio— dice Juan Gabriel a 2.942 kilómetros, la distancia que separa a Medellín de Ciudad de México.

Volver la vista atrás tiene 475 páginas, es un libro pesado, con una portada misteriosa: hay una imagen de unas escaleras que parecieran no van a ningún lado, alumbradas por una luz tenue. Son como unas escaleras infinitas.

Publicidad

—¿Cómo nació su amistad con Sergio Cabrera?

—Nos presentó hace mucho tiempo, quizás a principios de siglo, no recuerdo exactamente, el escritor Santiago Gamboa, que es un amigo común, un amigo mío y amigo de Sergio mucho antes de que Sergio y yo nos conociéramos. Durante los primeros años nos encontrábamos casualmente muy esporádicamente hasta que yo volví a Colombia en 2012 y coincidió también con una nueva etapa de vida de él, había regresado de Madrid a vivir a Bogotá, entonces ahí nos fuimos viendo con más frecuencia y muy pronto me di cuenta, hablando con él en plan casual, de que su vida era una vida exótica y aventurera y fascinante, pero no era solo eso sino que además tenía una historia importante y eso fue lo que quise contar. Me parecía estar hablando con un libro mío con cara y ojos, era como una encarnación perfecta de todas mis obsesiones.

—¿Y cuáles fueron esos elementos de la vida de Sergio que lo animaron a escribir?

—Por un lado el hecho de ilustrar tantos episodios conflictivos y difíciles del siglo XX, contar, sin inventar ningún episodio, la guerra civil española, el exilio republicano en América Latina, el surgimiento de las ideas comunistas en Latinoamérica, la China de Mao Zedong y la revolución cultural que son unos años fascinantes, y los movimientos armados en Colombia.

—¿Por qué quiso hacer esa mezcla de elementos?

Publicidad

—A mí lo que me ha interesado en todas mis novelas desde Los informantes es lo mismo, tratar de explorar la manera como las grandes fuerzas de la historia y la política se meten en nuestras vidas íntimas y las trastornan y nos arrastran.

—Detrás también hubo una investigación, ¿cómo recopiló toda esa información?

—La primera fuente fueron las palabras y la memoria de Sergio que es prodigiosa, es un narrador, una persona muy culta, me explicó su paso por el siglo XX muy llena de información. Mi trabajo periodístico consistió en confirmar lo que él me decía, hacer la investigación de archivo y documentos que incluye leer novelas chinas sobre la guerra civil que me permiten un conocimiento de esos momentos que la historia no da. Fui documentando los momentos que Sergio atravesaba para construirlos rigurosamente.

—También hay algo que usted llama imaginación moral, ¿qué quiere decir eso?

—Es esa capacidad de figurarnos la realidad de otro, meternos en la cabeza, las sensaciones, los movimientos de la sensibilidad de otra persona con algo que podemos llamar empatía aunque la palabra no esté de moda y provoque cierto cinismo. Esa es la invitación que hace el género de la novela, un intento de ponernos en los zapatos del otro, instalarnos en una consciencia del otro, nos pide imaginar cómo sería ver el mundo desde esos ojos.