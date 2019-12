Barack Obama recomendó sus libros favoritos de 2019

Se ha convertido en una tradición para el exmandatario de Estados Unidos. Cada año hace una lista, su propio top, de libros, películas y canciones que más le gustaron.

Sus seguidores están pendientes de sus recomendaciones y este sábado comenzó con los libros en un post de instagram que con solo dos horas de publicación llegaba a los 50.000 Me gusta: “Esto se ha convertido en una tradición divertida para mí, y espero que también lo sea para usted. Porque si bien cada uno de nosotros tiene muchas cosas que nos mantienen ocupados (trabajo y vida familiar, compromisos sociales y de voluntariado), medios como la literatura y el arte pueden mejorar nuestras experiencias cotidianas”, escribió.

Estos fueron los libros que hicieron que este 2019 fuera “un poco más brillante para mí”, dijo Obama, quien explicó que aunque la mayoría de ellos salieron en 2019, hay títulos viejos que eran nuevos para él. “Espero que los disfrutes tanto como yo”, concluyó.

¿Cuántos libros se lee Obama al año? No lo dijo, pero por lo menos más que estos 19 que recomendó, sí es seguro.

Esta es su lista:

1. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. Un libro de economía de Shoshana Zuboff

2. The Anarchy: The East India Company, Corporate Violence, and the Pillage of an Empire. También catalogado como uno de los mejores del año por el diario Wall Street Journal. Es un texto histórico de William Dalrymple sobre como la compañía de las Indias Orientales se hizo cargo de grandes extensiones de Asia.

3. Furious Hours: Murder, Fraud, and the last trial of Harper Lee de una autora y periodista estadounidense, escritora en The New Yorker, Casey Cep. Es la historia de un asesino en serie de Alabama y el libro del verdadero crimen en el que Harper Lee trabajó obsesivamente en los años posteriores a Matar a un ruiseñor.

4. Girl, Woman, Other de la escritora británica Bernardine Evaristo. Una novela que sigue la vida de 12 personajes en el Reino Unido a lo largo de varias décadas.

5. The heartbeat of wounded knee: native America from 1890 to the present del escritor, crítico y académico estadounidense David Treuer. Otro libro histórico señalado como el mejor del año para The New York Times, TIME y The Washington Post.

6. Cómo no hacer nada: resistir la economía de la atención de la artista, escritora y educadora estadounidense Jenny Odell. El libro fue seleccionado también como uno de los mejores del año por The New Yorker y es una nueva guía para reenfocarse en el mundo real.

7. Los niños perdidos de la escritora mexicana Valeria Luiselli que según la reseña habla de realidad de los niños migrantes “para mostrarnos una radiografía tanto de sus vidas pasadas, presentes y futuras, como del laberíntico y despiadado sistema migratorio de Estados Unidos”.

8. Lot: Stories de Bryan Washington. Catalogado en la lista de los mejores del New York Times. Es una novela narrada en Houston sobre el hijo de una madre negra y un padre latino que está llegando a la mayoría de edad y descubre que le gustan los hombres.

9. Gente normal de la joven escritora irlandesa Sally Rooney, elegida por The Guardian como uno de los talentos más prometedores en la escritura. Gente normal ya está traducido al español y es la historia sobre la fascinación mutua entre dos personas que no consiguen encontrarse.

10. El huérfano del escritor estadounidense Adam Johnson. Es un libro que ganó el premio Pulitzer de ficción en 2013 pero que apenas descubrió el expresidente Obama. La obra de Johnson se consigue en español.

11. The yellow house de la escritora estadounidense Sarah M. Broom. Es su primer libro y hace parte de la lista de los 10 mejores textos de 2019 de The New York Times Book Review. Una novela sobre el hogar y la familia, ambientada en una casa de escopetas en el este de Nueva Orleans.

12. Say nothing: a true story of murder and memory in Nortern Ireland de Patrick Radden Keefe. La historia de un asesinato notorio en Irlanda del Norte y sus devastadoras repercusiones.

13. Solitary de Albert Woodfox. La historia de transformación y esperanza de este hombre que cumplió más de cuatro décadas en confinamiento solitario en una pequeña celda de la prisión de Angola en Louisiana, por un crimen que no cometió.

14. The Topeka School del poeta, novelista, ensayista y crítico Ben Lerner. Un drama familiar ambientado en el Medio Oeste estadounidense a principios de siglo.

15. Falso espejo: reflexiones sobre el autoengaño de la escritora canadiense Jia Tolentino quien hace parte del staff de escritores de la revista New Yorker. El libro se consigue en español y narra lo difícil que es verse con claridad en estos tiempos que corren.

16. Trust Exercise de la novelista estadounidense Susan Choi. Una historia de amor.

17. We live in water: Stories del autor estadounidense Jess Walter. Un libro de 2013 que apenas descubrió Obama. Una colección de cuentos que van desde el amor hasta las sátiras sociales.

Para los seguidores del deporte recomendó dos libros, el de Jim Rooney, llamado A Different way to win y que narra la vida de Dan Rooney, propietario y presidente del equipo de fútbol americano Pittsburgh Steelers de la NFL, y The Sixth Man de Andre Iguodala, las memorias de este jugador de baloncesto de la NBA.

Obama recordó en un segundo post esas buenas lecturas que ya había recomendado al comienzo del año.